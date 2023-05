Warlander débarque sur consoles avec des nouveautés

Le jeu de guerre multijoueur en ligne et free-to-play à la troisième personne sera bientôt jouable sur les consoles PlayStation et Xbox.

Savoureux mélange entre hack’n slash, shooter et stratégie, Warlander se présente comme un nouveau genre de jeu compétitif hybride dont l’univers médiéval flirte avec la fantasy et même la science-fiction :

Manœuvrez tactiquement et dominez le champ de bataille en suivant les instructions de votre commandant, en contrôlant les tours et en utilisant les armes de siège disponibles pour éliminer les couches de fortification de la forteresse ennemie. Les portes, les murs et les ponts peuvent être détruits pour créer des goulots d’étranglement ou bien de nouveaux accès à la forteresse, et des alliances peuvent être conclues ou rompues pour faire basculer le cours de la bataille. Formez un groupe éclectique de personnages uniques basés sur différentes classes, chacun avec sa propre configuration de compétences, de talents et d’équipements personnalisables déclinés en différentes raretés, sans oublier des emotes et des pas de danse originaux.