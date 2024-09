Walkabout Mini Golf, le succès VR, arrive en version mobile !

Le jeu de mini-golf, populaire depuis longtemps, est disponible sur les appareils iOS. Vous pouvez y jouer en faisant glisser votre doigt ou en balançant votre téléphone. Qu'attendez-vous pour essayer une partie ?

Tl;dr Walkabout Mini Golf se prépare pour une sortie sur iOS.

La version Pocket Edition propose deux modes de jeu.

Le jeu est connu pour ses parcours stylisés et thématiques.

Le succès de Walkabout Mini Golf sur mobile

Depuis son lancement simultané avec Meta Quest 2, Walkabout Mini Golf a su captiver les joueurs de tous horizons. Aujourd’hui, le célèbre jeu de mini-golf multijoueur s’apprête à conquérir une nouvelle plateforme : les appareils iOS.

Du virtuel au toucher : une transition réfléchie

Son développeur, Mighty Coconut, est actuellement en phase de test bêta de Walkabout Mini Golf: Pocket Edition. Cette version mobile du jeu est prévue pour une sortie officielle sur l’App Store le 10 octobre. Malgré son passage au format de poche, le jeu ne délaisse pas son interface virtuelle. La version iOS de Walkabout propose deux modes de jeu distincts : le mode « Touch-to-Putt », où l’écran tactile est sollicité pour ajuster et tirer son coup, et le mode « Swing-to-Putt », qui transforme l’iPhone en putter virtuel pour un swing tout aussi réaliste que dans la version VR.

Des parcours variés pour une expérience unique

Walkabout Mini Golf se distingue comme l’un des jeux multijoueurs VR les plus populaires de la série Meta Quest. Sa richesse réside dans la diversité de ses parcours, stylisés et thématiques. Parmi eux, certains s’inspirent de films, de séries télévisées et de jeux célèbres, comme le Labyrinthe de Jim Henson, le jeu de puzzle Myst et les personnages d’argile animés Wallace & Gromit. Mighty Coconut a également collaboré avec l’entreprise d’art immersive Meow Wolf pour concevoir un parcours de golf, et a créé une série de parcours inspirés des œuvres de Jules Verne. Cette variété de parcours assure à chaque joueur une expérience de jeu unique et renouvelée.