VW introduit des jeux multijoueurs casual dans ses véhicules

Utilisez votre téléphone pour jouer à certains jeux AirConsole pendant que votre véhicule est en charge.

TL;DR Volkswagen s’associe à AirConsole pour des jeux multijoueurs.

L’accès sera possible sur plusieurs modèles en Europe mi-septembre.

Ceci est destiné à divertir durant l’attente à une station de recharge.

Divertissement à bord

Le constructeur automobile allemand Volkswagen a récemment annoncé une initiative captivante pour ses utilisateurs. En effet, plusieurs modèles de la marque, qu’ils soient électriques ou non, bénéficieront prochainement d’une série de jeux multijoueurs décontractés à jouer via le téléphone mobile, utilisé comme contrôleur.

Un partenariat stratégique

Cette offre provient de la collaboration entre Volkswagen et AirConsole, une plateforme de jeux vidéo qui sera intégrée aux gammes de modèles ID.7, ID.5, ID.4 et ID.3, ainsi qu’aux nouveaux Passat, Tiguan, Golf et Golf Estate.

Mise en œuvre et disponibilité

L’activation de cette fonction se fait simplement en allumant l’application AirConsole sur le Active Info Display de Volkswagen et en scannant ensuite un code QR pour connecter un smartphone. Les passagers à l’arrière pourront également rejoindre les parties multijoueurs. Cependant, « il est primordial de noter que AirConsole ne fonctionnera que lorsque le véhicule est à l’arrêt », a indiqué la société, sous-entendant que cette offre vise principalement à divertir les occupants lors de longs arrêts, que ce soit à une station de recharge pour véhicule électrique ou tout simplement lors d’une pause.

Elle devrait d’abord être déployée dans certains marchés européens aux alentours de mi-septembre, avant une expansion plus large incluant davantage de jeux et de territoires.

Une tendance de fond

Volkswagen n’est pas le premier constructeur automobile à intégrer AirConsole dans ses véhicules, puisque BMW a commencé à le faire dès l’année dernière. L’ajout de jeux vidéo dans les voitures est une tendance qui s’est développée au cours des dernières années, notamment avec Tesla qui a même offert un accès à la plateforme Steam sur certains de ses modèles.

Ainsi, le divertissement sur les trajets prend une nouvelle tournure, offrant à tous de passer le temps de manière agréable.