Vous devriez commencer à vous envoyer des messages dans WhatsApp

WhatsApp permet depuis tout récemment de s'envoyer des messages à soi-même. Ce qui peut être très pratique au quotidien.

La beauté de WhatsApp, parmi les autres apps de messagerie populaires, c’est qu’elle permet d’envoyer des messages à n’importe qui. Peu importe que vous souhaitez contacter des amis, de la famille ou de nouvelles connaissances, ou si ces personnes ont un iPhone ou un smartphone Android. Si elles ont WhatsApp, elles peuvent discuter avec vous. Cependant, il y a une personne avec qui vous n’échangez pas, et vous devriez pourtant : vous-même.

Si vous utilisez régulièrement une plateforme comme iMessage, cette fonctionnalité n’est pas nouvelle. Mais sur WhatsApp, c’est tout nouveau. Par le passé, l’app n’offrait aucune solution directe pour envoyer un message à son propre numéro. Une méthode de contournement était de créer une conversation de groupe, de retirer les autres participants pour ne garder que vous et vos pensées.

Mais pourquoi s’envoyer des messages ? Cela peut être utile pour remplacer une app de prise de notes, par exemple. Vous pouvez noter vos idées, des liens intéressants, des photos ou vidéos que vous voudriez partager. Et parce que c’est WhatsApp et pas une quelconque app de prise de notes, vous pouvez utiliser cet espace pour stocker du contenu que vous pourriez vouloir partager avec d’autres utilisateurs de WhatsApp.

C’est aussi utile pour partager des fichiers sur plusieurs appareils. Le partage de fichiers de Mac à Android ou Windows vers iPhone n’est pas simple. Utiliser une app cross-platform comme WhatsApp peut rendre l’opération plus facile. J’utilise par exemple tout le temps la fonctionnalité dans Slack, nul doute donc qu’elle sera utile aux utilisateurs de WhatsApp.

Pour vous envoyer des messages à vous-même dans WhatsApp, il faut la version 22.23.74 sur iOS ou la version 2.22.23.77 sur Android, ou ultérieure.

Si la fonctionnalité est présente, vous devriez la voir lorsque vous démarrez une nouvelle conversation. La même liste de contacts apparaît, et vous devriez vous voir tout en haut. Tapotez dessus et vous ouvrir une fenêtre de discussion avec vous-même et le titre “Message à vous-même”. De là, vous pouvez écrire ce que vous voulez, inclure les media que vous voulez, vous serez le seul à voir ce contenu. Comme avec les autres chats, les textes sont chiffrés de bout en bout, vous n’avez rien à craindre de ce côté.

Si vous ne voyez pas la fonctionnalité, pas de panique, WhatsApp est encore en train de la déployer aux utilisateurs. Elle devrait donc arriver dans les jours/semaines à venir. Patience.