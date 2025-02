Vous avez aimé le thriller politique « Zero Day », voici 3 séries à voir absolument

Trois séries exceptionnelles à découvrir pour les amateurs du thriller politique 'Zero Day' après avoir terminé leur visionnage.

Tl;dr Robert De Niro joue dans une série télévisée, « Zero Day ».

Des séries comme « Designated Survivor », « The Americans » et « Homeland » sont recommandées.

« Zero Day » est rapidement devenu populaire sur Netflix.

Robert De Niro : De l’écran de cinéma à celui de la télévision

Obtenir l’accord de la légende vivante Robert De Niro pour une série télévisée est une réussite exceptionnelle. En effet, l’acteur s’est principalement illustré au cinéma, avec seulement quelques apparitions télévisées occasionnelles. Sa participation à la série « Zero Day » témoigne de la qualité de ce projet.

« Zero Day » : Un thriller politique captivant

« Zero Day » met en scène Robert De Niro dans le rôle d’un ancien président des États-Unis, confronté à une attaque cyber-terroriste. Le pays est en crise, menacé par d’autres attaques. L’administration en place désigne alors George Mullen (De Niro) pour diriger une commission d’enquête, disposant de pleins pouvoirs, y compris celui de passer outre les libertés civiles. Quels secrets Mullen et son équipe découvriront-ils au fil de leurs investigations ?

Une distribution de stars

« Zero Day » compte parmi sa distribution des acteurs de renom tels que Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen et Angela Bassett. Ce thriller politique a rapidement grimpé dans le top 10 de Netflix après sa première diffusion le 20 février. Après avoir visionné cette série, il se pourrait que vous ayez envie de découvrir d’autres séries du même genre. Voici quelques suggestions.

« Designated Survivor », « The Americans » et « Homeland »

« Designated Survivor » est une série qui explore un scénario dramatique : suite à une attaque dévastatrice qui décime le président des États-Unis et la majorité de la ligne de succession, le secrétaire au Logement et au Développement urbain, Tom Kirkman (Kiefer Sutherland) devient le prochain président.

« The Americans » suit la vie de deux agents russes infiltrés aux États-Unis, se faisant passer pour un couple de banlieue typique. Cette série pourrait plaire aux amateurs de « Zero Day » qui apprécient les intrigues autour de la menace intérieure.

« Homeland » met en scène une agent de la CIA, Carrie Mathison (Claire Danes), qui soupçonne un prisonnier de guerre récemment libéré d’être un agent d’Al-Qaïda.

Chacune de ces séries offre une perspective unique sur la politique, l’espionnage et la sécurité nationale, et pourrait être une excellente suite à « Zero Day ».