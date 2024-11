Vos appareils intelligents vous espionnent-ils ? Méfiez-vous des enceintes indiscrètes et des friteuses à l’écoute

Les appareils intelligents, en collectant des données pour améliorer leurs services, soulèvent des préoccupations quant à la confidentialité et à la surveillance dans nos vies quotidiennes.

Tl;dr Les appareils intelligents collectent plus de données personnelles que nécessaire.

Les friteuses à air, les téléviseurs et les montres intelligentes sont parmi les plus intrusifs.

Il est crucial de prendre des mesures pour protéger ses données et sa vie privée.

La menace sous-jacente des appareils intelligents

Notre dépendance croissante à la technologie a transformé de nombreux appareils de notre quotidien en appareils intelligents. Des friteuses aux systèmes audio, en passant par les sonnettes et les lave-vaisselle, presque tout dans nos maisons est devenu « intelligent ». Cependant, une enquête du groupe de consommateurs Which? révèle que même les appareils qui n’ont apparemment pas besoin de collecter des données sont plus « indiscrets » que ce que l’on pourrait penser.

Une collecte de données excessive

La surveillance exercée par ces appareils va de la demande des friteuses à air d’écouter les conversations et de partager des données avec TikTok, aux téléviseurs souhaitant connaître notre position exacte à tout moment. Les chercheurs ont constaté que la collecte de données dépasse souvent ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du produit.

Par exemple, trois des meilleures friteuses à air de Aigostar, Xiaomi, et Cosori, demandent l’autorisation d’enregistrer l’audio sur le téléphone de l’utilisateur sans raison apparente. Ces appareils envoient même les données personnelles des utilisateurs à des serveurs en Chine.

Protégez-vous contre l’invasion de la vie privée

Même si la situation semble préoccupante, il existe des moyens de se protéger et de protéger ses appareils intelligents. Le premier pas est de toujours être conscient de ce que l’on partage et de ce à quoi l’on consent. Il est aussi conseillé de lire les conditions de confidentialité de chaque application et d’identifier quelles données sont collectées et où elles sont envoyées.

Il est également possible de désactiver les microphones et les caméras non essentiels sur les appareils intelligents et d’évaluer si l’application qui demande à utiliser votre microphone ou votre caméra en a réellement besoin. Il existe également des services de suppression de données, comme DeleteMe ou Incogni, qui surveillent le web pour vos données, identifient quels courtiers en données et tiers y ont accès, et envoient des demandes de suppression en votre nom.

Le rôle des VPN dans la protection de la vie privée

Les VPN sont un excellent outil pour protéger votre vie privée et vos données en ligne lors de l’utilisation de votre téléphone ou de votre ordinateur. Ils ne peuvent pas directement protéger vos appareils intelligents, mais il existe une autre option : mettre en place un VPN sur votre routeur. Cela permet de sécuriser votre connexion Wi-Fi à sa source, protégeant ainsi tous les appareils connectés au routeur.

En conclusion, il est primordial de rester vigilant en ce qui concerne les données personnelles. Soyez conscient des appareils intelligents que vous achetez et des informations que vous partagez avec eux. Optez pour des appareils qui collectent peu de données (si tant est qu’ils en collectent) et utilisez des outils VPN lorsque cela est possible pour vous offrir la meilleure protection possible.