Verses of Enchantment : un roguelike deckbuilder à base de poèmes générés par l’IA

Les amateurs de poésie sont appelés à découvrir Verses of Enchantment du studio belge Nachtvlam.

Dans Verses of Enchantment, les joueurs incarnent un aspirant sorcier dans un monde fantastique du 18ème siècle. Pour devenir le plus grand des sorciers, ils seront amenés à étudier et apprendre les secrets des cinq différentes écoles de magie qui régissent le monde tout en collectant des sorts sous forme de cartes afin de se constituer une bibliothèque de compétences et de connaissances. Chaque combat s’articule autour d’un poème généré par une intelligence artificielle. Les joueurs devront faire preuve de stratégie et devancer leurs adversaires pour contrôler les mots et devenir des maîtres de la prose.

Un trailer pour Verses of Enchantment

Ibe Denaux, lead developer chez Nachtvlam, a déclaré :

Verses of Enchantment est né comme un hommage au canon de la littérature et des arts, ainsi qu’à des jeux de cartes emblématiques comme Slay the Spire, Monster Train et Hearthstone. Nous voulions également voir si nous pouvions intégrer les nouvelles technologies d’IA éthique au genre du roguelike deckbuilder, et nous sommes heureux de le faire d’une manière qui ne remplace pas la contribution humaine.

Verses of Enchantment est disponible dès maintenant sur PC via Steam.