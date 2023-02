Velan Studios annonce la fin de Knockout City

Knockout City ne sera bientôt plus mis à jour par Velan Studios.

Les serveurs de Knockout City vont fermer à partir du 6 juin prochain afin que les équipes de Velan Studios puissent se concentrer sur projet totalement inédit et différent que le “baston prisonnier” free-to-play multiplateforme exclusivement multijoueur. A noter que le 28 février prochain se déroulera la neuvième et dernière saison de contenu ainsi que l’arrêt de toutes les transactions en argent réel. Enfin, le 23 mai prochain, l’événement “Thanks for the KOs” viendra conclure des semaines de défis avec du triple XP, des récompenses massives et même le retour d’un mode de jeu apprécié par les fans.

We have an important announcement about the future of Knockout City.

Season 9 will be our final Season. All servers will be shut down on June 6th. We have more in store, so stay tuned!

