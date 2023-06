Vampire : The Masquerade – Justice, un RPG narratif en VR

Le Monde des Ténèbres s'aventure dans la réalité virtuelle avec Vampire : The Masquerade - Justice.

Dans Vampire : The Masquerade – Justice, les joueurs sont des vampires qui frappent dans l’ombre et boivent le sang de leurs proies, qu’elles soient mortelles ou vampires. Dans le cadre d’une narration principale très réaliste qui comprend plusieurs missions secondaires et options de dialogue, ils peuvent explorer les profondeurs d’une Venise sombre et mystérieuse afin d’améliorer leurs capacités et de devenir le vampire le plus puissant qui soit.

Un trailer pour Vampire : The Masquerade – Justice

Erik Odeldahl, directeur créatif et cofondateur de Fast Travel Games, a déclaré :

Justice permet aux joueurs de découvrir le monde fascinant de Vampire : The Masquerade comme jamais auparavant, grâce à la puissance de la réalité virtuelle. Préparez-vous à vous rapprocher de vos alliés, de vos ennemis et, bien sûr, de vos proies, le tout dans un environnement virtuel époustouflant. Les mystérieux Kindred à rencontrer, les lieux exotiques à traverser et les ennemis à éclabousser sur l’architecture ne manquent pas.

Vampire : The Masquerade – Justice sortira dans le courant de l’année sur PS VR2 et Meta Quest 2/Meta Quest 3/Meta Quest Pro.