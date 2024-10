Vampire Survivors s’enrichit d’une extension hommage à Castlevania, toujours sans vampire à l’horizon

Le contenu téléchargeable à 4$ sera disponible le jour d'Halloween.

Tl;dr Vampire Survivors présente un DLC inspiré par Castlevania.

L’extension offre plus de 20 nouveaux personnages et des dizaines d’armes supplémentaires.

Sortie prévue pour Halloween sur plusieurs plateformes, au prix de 4$.

Un succès incontesté

Vampire Survivors, l’une des plus belles réussites du domaine vidéoludique ces dernières années, ne cesse de surprendre son public. Constamment en mouvement, le développeur Poncle multiplie les mises à jour et les extensions, toujours plus innovantes et captivantes.

Un hommage à Castlevania

La dernière nouveauté en date de Poncle est une véritable surprise pour les fans : un DLC basé sur Castlevania, la plus grande source d’inspiration du studio. Poncle présente cette extension comme une « célébration totale de la franchise emblématique de Konami ».

Richesse de contenu et d’innovations

L’extension payante la plus importante de Vampire Survivors à ce jour introduit plus de 20 nouveaux personnages, notamment des Belmonts et des Belnades, ainsi que des dizaines d’armes supplémentaires, dont huit fouets supplémentaires. Les fans seront ravis d’apprendre que l’épée, la lance et le bouclier d’Alucard sont également présents, ainsi que la magie élémentaire, une première pour Vampire Survivors. De plus, cette extension propose plus de 30 nouvelles pistes musicales, la plupart empruntées à la série Castlevania.

Une surprise pour Halloween

Malgré l’association avec une série centrée sur les vampires et les chasseurs de vampires, Vampire Survivors ne comportera toujours pas de vampires, même si nous sommes « littéralement au château de Dracula ». Cette absence de vampires est une source d’amusement récurrente pour les fans. L’extension Vampire Survivors: Ode to Castlevania sera disponible le jour d’Halloween (31 octobre) sur PC, Nintendo Switch, Xbox, PS4, PS5 et mobile, au prix de 4$.

En attendant, Poncle a mis en place un livre d’or en ligne très rétro, vraisemblablement inspiré par Castlevania: Harmony of Despair. Une vente spéciale Castlevania est également en cours sur Steam, mettant en avant d’autres collaborations de la série.