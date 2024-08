Valnet s’empare d’OpenCritic, le concurrent de Metacritic

OpenCritic est un agrégateur de critiques de jeux vidéo, fournissant des scores et des résumés d'évaluations provenant de diverses sources pour aider les joueurs à prendre des décisions. La plateforme offre également des outils pour suivre les critiques de différents critiques et sites de jeux.

Tl;dr OpenCritic se fait racheter par Valnet.

L’agrégateur de critiques de jeux vidéo rejoint le Odyssey Group de Valnet centré sur le divertissement interactif.

OpenCritic prévoit d’améliorer ses fonctionnalités et d’élargir ses partenaires API.

L’arrivée d’OpenCritic dans le Odyssey Group pourrait permettre à Valnet d’atteindre de nouveaux sommets dans le domaine des jeux vidéo.

Un pas de plus pour Valnet dans l’univers du jeu vidéo

Valnet vient de faire une acquisition majeure en s’emparant d’OpenCritic, un agrégateur de critiques de jeux vidéo de premier plan. Fondé en 2015, OpenCritic est devenu le point de convergence des amateurs de jeux vidéo en leur fournissant des informations détaillées sur les dernières sorties et les classiques du rétrogaming.

Honoured to announce that Valnet has acquired @Open_Critic, now officially part of the Odyssey Group Gaming portfolio alongside @GameRant, @thegamerwebsite, @DualShockers and @HardcoreGamer A new journey begins! 🎮https://t.co/cO8GOlUvDn — Brad Fleischman (@brad_fleischman) July 31, 2024

OpenCritic, une valeur ajoutée pour Odyssey Group

OpenCritic sera intégré au Odyssey Group de Valnet, une division qui se concentre principalement sur le divertissement interactif et qui comprend des marques reconnues comme Game Rant, TheGamer, DualShockers et Hardcore Gamer. L’ajout d’OpenCritic à cette équipe solide permettra aux utilisateurs de chercher rapidement des critiques de divers jeux sans tracas ni frustration.

Des ambitions de croissance pour OpenCritic

En plus de son intégration au Odyssey Group, OpenCritic a l’intention de renforcer ses partenaires API actuels, qui comprennent Good Old Games, Epic Games Store, Humble Bundle, Gamesplanet et Newzoo. La plateforme prévoit également de lancer un projet de syndication de news sur les jeux vidéo qui intégrera des articles et des informations provenant médias de Valnet. Matthew Enthoven, co-fondateur d’OpenCritic, a déclaré que le site est « prêt pour une croissance continue« , combinant son expertise avec les ressources de Valnet.

Des retombées positives pour Valnet et ses utilisateurs

Pour Valnet, l’acquisition d’OpenCritic est une étape de plus dans son effort pour élargir sa verticale de jeux vidéo et fournir plus d’informations à ses différentes communautés. James Kosur, responsable marketing chez Odyssey Group, a assuré aux utilisateurs que l’équipe est « prête à offrir les fonctionnalités que les gamers recherchent constamment« .