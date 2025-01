UPS annonce une baisse radicale des livraisons pour Amazon d’ici 2026

Le géant de la livraison UPS modifie sa relation avec son plus grand client, Amazon, dans un contexte de réorganisation interne.

Le géant de la livraison réorganise son réseau logistique et se concentre sur des segments plus profitables, comme la santé et les petites entreprises.

UPS prévoit des économies d’un milliard de dollars et mise sur des clients comme Temu et Shein pour compenser la baisse de volume.

Un accord pour réduire la dépendance à Amazon

Dans son rapport du quatrième trimestre, UPS a révélé avoir trouvé un accord avec Amazon pour diminuer drastiquement le volume de colis transportés. Bien qu’Amazon soit son plus gros client, il n’est pas le plus rentable. La PDG d’UPS, Carol Tomé, a expliqué que cette réduction s’inscrit dans une volonté de recentrer l’activité sur des segments plus profitables. Amazon, de son côté, a affirmé comprendre cette décision et continuera à travailler avec UPS ainsi qu’avec d’autres transporteurs.

Une réorganisation stratégique chez UPS

Pour compenser la baisse de volume, UPS prévoit une restructuration de son réseau logistique aux États-Unis et la mise en place d’initiatives d’optimisation. L’entreprise espère ainsi économiser environ un milliard de dollars. Par ailleurs, UPS continue d’attirer des clients plus rentables, notamment dans les secteurs de la santé, des petites entreprises et du commerce interentreprises (B2B). Ces mesures s’ajoutent aux suppressions de 12 000 emplois annoncées début 2024.

Amazon renforce son propre réseau logistique

Face à cette évolution, Amazon poursuit le développement de son infrastructure logistique. Depuis plusieurs années, le géant du e-commerce réduit sa dépendance aux transporteurs traditionnels en construisant son propre réseau de livraison, incluant des avions, camions et partenaires de livraison indépendants. Ce choix stratégique lui permet de mieux contrôler ses coûts et délais de livraison. Aujourd’hui, Amazon concurrence directement les grandes sociétés de transport.

Des perspectives financières incertaines pour UPS

Malgré ces changements, UPS a annoncé des prévisions de revenus décevantes. En 2025, l’entreprise anticipe un chiffre d’affaires de 89 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 91,1 milliards de 2024 et bien en dessous des attentes des analystes. L’annonce de cette réduction des volumes d’Amazon a d’ailleurs fait chuter l’action d’UPS de 14 %. En revanche, la firme mise sur sa diversification et l’essor de nouveaux clients comme Temu et Shein pour rebondir dans les prochaines années.