Une technologie d’écran inédite pour le OnePlus 13 ?

Le OnePlus 13 bénéficierait d'une technologie d'affichage inédite, jamais vue auparavant.

Tl;dr Le OnePlus 13 serait doté d’une nouvelle fonctionnalité de contrôle de taux de rafraîchissement d’écran localisé.

Cette technologie pourrait améliorer l’efficacité énergétique et la performance du smartphone.

Une annonce officielle du OnePlus 13 est attendue ce mois-ci.

Le OnePlus 13 : une avancée technologique étonnante

La révolution technologique ne dort jamais. Le OnePlus 13, prochain flagship de la compagnie OnePlus, est sur le point d’être annoncé et promet des avancées significatives. Parmi ces nouveautés, une rumeur fait état d’une fonctionnalité inédite sur le marché des smartphones : le contrôle de taux de rafraîchissement d’écran localisé.

Une technologie d’affichage révolutionnaire

La compagnie OnePlus a récemment publié sur Weibo, un réseau social chinois, des informations sur cette nouvelle technologie d’affichage (via PhoneArena). Elle a mis en avant diverses fonctionnalités à venir sur l’écran du prochain téléphone, dont le taux de rafraîchissement local. Selon la compagnie, ce système permettrait « une correspondance plus précise, une visualisation et une opération plus fluides ».

Qu’est-ce que le taux de rafraîchissement localisé ?

En termes simples, le contrôle du taux de rafraîchissement localisé signifie que le téléphone peut varier les taux de rafraîchissement dans différentes parties de l’écran. Il peut ainsi s’adapter si le téléphone nécessite des taux de rafraîchissement élevés dans une section pour des applications plus intensives, mais un taux de rafraîchissement plus lent pour des images statiques dans une autre section.

Traditionnellement, les écrans ont un taux de rafraîchissement unique sur l’ensemble du panel.

Cette technologie pourrait offrir une meilleure autonomie de batterie.

Elle pourrait également améliorer les performances en permettant un taux de rafraîchissement élevé pour le contenu défilant ou les graphiques de jeux.

Une annonce imminente

Si cette fonctionnalité voit effectivement le jour, elle pourrait changer la donne. Avec des téléphones de plus en plus puissants, les fabricants cherchent constamment à améliorer l’efficacité, et le contrôle du taux de rafraîchissement localisé pourrait leur offrir cette opportunité. Espérons que nous en saurons plus sur le OnePlus 13 très prochainement, car la compagnie devrait l’annoncer ce mois-ci. Restez à l’écoute !