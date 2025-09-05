Une star du DCU laisse entendre qu’il incarne un méchant capable d’anéantir l’univers tout entier

Un acteur majeur de l’univers cinématographique DC vient de laisser entendre qu’il pourrait incarner un antagoniste doté d’une force redoutable, capable d’anéantir l’univers tout entier selon ses récentes déclarations.

Une nouvelle ère pour l’univers DC

Le calendrier du DCU se densifie à une allure impressionnante, porté par le récent succès du film Superman réalisé par James Gunn. Un second volet intitulé « Man of Tomorrow » est d’ores et déjà annoncé pour 2027. Mais c’est du côté de la télévision que les regards convergent, avec l’arrivée très attendue de la série Lanterns, prévue sur HBO et Max début 2026. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large où films – comme ceux dédiés à Supergirl ou Clayface – et séries – notamment la saison 2 du spin-off Peacemaker – tissent peu à peu un univers partagé autour de l’arc narratif « Gods and Monsters ».

Mystères autour des personnages principaux

Parmi les nouveautés, la distribution de Lanterns, centrée sur l’univers des Green Lantern, ne cesse d’alimenter les spéculations. Récemment, le nom de l’acteur américain Garret Dillahunt, reconnu pour ses rôles dans des œuvres telles que Deadwood, a été associé au personnage énigmatique « William Macon ». Plusieurs passionnés soupçonnent cependant qu’il ne s’agirait que d’un pseudonyme destiné à masquer l’introduction d’une figure emblématique : « William Hand », alias le redoutable vilain « Black Hand ». La rumeur enfle depuis que l’acteur a publié une image laissant entendre cette révélation possible, sans toutefois rien confirmer officiellement.

L’ombre du « Blackest Night » plane-t-elle ?

Dans les comics, Black Hand, inventeur brillant, mais marginal, évolue rapidement en menace majeure. Victime d’une possession cosmique, il plonge dans la folie jusqu’à commettre l’irréparable avant d’être ramené à la vie par un artefact extraterrestre, devenant ainsi l’avatar de la Mort. Il occupe alors un rôle central lors du crossover « Blackest Night » (2009-2010), événement qui a bouleversé tout l’univers DC.

L’éventualité que la série serve de prélude à une adaptation télévisuelle de cette intrigue majeure demeure incertaine. Toutefois, plusieurs indices disséminés par le casting interpellent :

Ulrich Thomsen, remarqué dans « Banshee », sera Sinestro.

Paul Ben-Victor, vu dans « The Wire », incarnera probablement Atrocitus sous le nom d’Antaan.

L’identité réelle de « William Macon » laisse planer le doute quant à sa véritable nature.

Pistes et attentes pour le futur du DCU

La tonalité annoncée comme sombre et mature laisse présager une relecture ambitieuse du mythe des Green Lanterns. Reste à savoir si ce choix narratif ouvrira la voie à un crossover aussi marquant que celui du comics. En attendant, difficile de ne pas remarquer une certaine fébrilité grandissante chez les fans, curieux de voir quelle direction prendra ce nouvel opus télévisuel du DCU.