Une star de Stranger Things rejoint le casting du prochain film Godzilla x Kong

La prochaine production cinématographique de l'épique saga Godzilla x Kong s'enrichit d'un nouvel acteur issu de la célèbre série Stranger Things, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à son casting déjà impressionnant.

Le tournage du film, qui n’a pas encore de titre officiel, commencera le mois prochain.

La suite continuera la continuité « Monsterverse » qui persiste dans les films Godzilla et Kong de Legendary depuis plus d’une décennie.

Matthew Modine rejoint le casting de « Godzilla x Kong : The New Empire »

L’acteur américain Matthew Modine vient de rejoindre le casting de la suite très attendue du film Godzilla x Kong : The New Empire. Son personnage n’a pas encore été révélé, mais sa présence dans le casting est une nouvelle qui ravit les fans de la franchise.

Un tournage qui débutera prochainement

Selon une information exclusive de Deadline, le tournage de cette suite, qui n’a pas encore de titre officiel, commencera le mois prochain. Modine rejoint ainsi les acteurs déjà annoncés Kaitlyn Dever, Jack O’Connell et Delroy Lindo, ainsi que la star de retour Dan Stevens.

La continuité « Monsterverse »

La suite maintiendra la continuité « Monsterverse » qui a persisté dans les films Godzilla et Kong de Legendary depuis plus d’une décennie. On ignore encore si d’autres membres du casting reprendront leurs rôles.

Un acteur polyvalent

Matthew Modine, une figure incontournable d’Hollywood, est connu pour sa capacité à jouer des rôles divers et variés. Récemment, on a pu le voir dans les rôles du Dr. Martin Brenner dans la série Stranger Things et de Vannevar Bush dans le film Oppenheimer. Sa familiarité avec les rôles de scientifiques pourrait être un atout majeur dans ce film, étant donné que l’infrastructure de recherche de Monarch a pris une ampleur considérable dans les films récents de Monsterverse.

Conclusion

Malgré les nombreuses inconnues qui entourent encore ce projet, une chose est sûre : les fans attendent avec impatience cette suite. Le film Godzilla x Kong : The New Empire est actuellement disponible en streaming sur Netflix et Max. La suite, elle, est prévue pour sortir le 36 mars 2027.