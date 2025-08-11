Une scène de Spider-Man: No Way Home modifiée après des suggestions sur Reddit

Une scène du film « Spider-Man: No Way Home » a été modifiée durant la production, après que des échanges et suggestions issus de la communauté Reddit ont attiré l’attention des créateurs, influençant ainsi le montage final du long-métrage.

La recette d’un succès inattendu

Au cœur des récents débats sur l’avenir du Marvel Cinematic Universe (MCU), un film demeure l’exemple à suivre : « Spider-Man: No Way Home ». Alors que la saga peine à retrouver sa superbe, ballotée entre séries tièdes sur Disney+ et blockbusters oubliables, ce long-métrage a prouvé qu’une vraie prise de risque pouvait raviver la flamme chez les spectateurs. Un paradoxe quand on sait que la scène clé du retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield, deux figures adorées de l’univers Spider-Man, aurait pu sombrer dans le déjà-vu… sans un choix décisif de son réalisateur.

Quand le fan-art force à tout repenser

En marge du Mediterrane Film Festival 2025, Jon Watts, metteur en scène du film, est revenu sur la genèse de cette séquence devenue culte. Initialement, il envisageait de révéler les deux Spider-Man sur un toit brumeux – une idée pourtant anticipée par nombre de fans sur Reddit. « C’était triste, deux portails s’ouvraient sur un rooftop… exactement ce que tout le monde attendait. On ne pouvait pas faire ça ! », confie-t-il. Confronté à ces prédictions précises sous forme de fan art, il décide alors d’opérer un virage radical.

L’art du contre-pied scénaristique

C’est ainsi que l’arrivée des deux héros s’est retrouvée transposée dans le salon modeste de la grand-mère philippine de Ned Leeds. Un cadre trivial pour un moment épique – presque banal, mais parfaitement ancré dans l’intrigue, alors même que les personnages principaux cherchent refuge après la mort d’Aunt May. Ce changement n’a pas été sans mal. En pleine pandémie de Covid-19, l’équipe dut trouver en urgence une remplaçante non professionnelle venue tout droit d’Hawaï pour incarner la fameuse grand-mère. « Dès qu’on place cette scène-là, on déjoue doublement les attentes du public », souligne Watts, ravi d’avoir bousculé les codes en toute intelligence avec le spectateur.

Marvel face à ses défis futurs

Cette stratégie audacieuse résonne aujourd’hui comme une piste sérieuse pour Marvel Studios, qui cherche toujours à renouer avec son public. Malgré les déclarations rassurantes de son président Kevin Feige, entre promesses d’innovation (« Marvel Spotlight ») et volonté affichée de réduire la cadence des sorties, les projets récents peinent à convaincre. Une liste non exhaustive en témoigne :

« Captain America: Brave New World » (2025), jugé trop prudent ;

L'arrivée d'« Ironheart », saluée mais jugée trop mineure ;

L'attente fébrile autour du retour annoncé de Tom Holland.

Pour beaucoup, seul un retour à l’audace narrative illustrée par « No Way Home » pourrait offrir au MCU l’élan nécessaire. Reste à savoir si Marvel saura une nouvelle fois surprendre ses fans — là où on ne l’attend pas.