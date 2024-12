Une révolution bancaire hybride en Afrique

Avec une approche qui combine numérique et physique, les fintechs africaines relèvent le défi de l’inclusion financière.

Des licornes africaines au service de l’inclusion financière

Grâce à des levées de fonds récentes, TymeBank (Afrique du Sud) et Moniepoint (Nigeria) ont réussi à atteindre des valorisations supérieures à 1 milliard de dollars. Ces entreprises innovent en simplifiant l’accès aux services bancaires pour des millions de particuliers et PME. Contrairement aux modèles purement numériques des banques dans les pays développés, ces fintechs ont adopté une approche hybride, mêlant digital et interactions physiques. Ce modèle est essentiel dans une région où 90% des transactions restent en espèces et où la confiance dans le numérique est limitée.

Un modèle hybride adapté aux réalités locales

TymeBank s’appuie sur des kiosques en supermarché pour offrir des services bancaires. Ces points de contact permettent d’ouvrir un compte en quelques minutes avec l’aide d’ambassadeurs. Moniepoint, de son côté, déploie un réseau de 200.000 agents équipés de terminaux de paiement, jouant le rôle d’ATM humains. Cette stratégie comble le manque d’infrastructures bancaires dans les zones rurales et urbaines mal desservies, tout en intégrant les consommateurs et commerçants des marchés informels, qui représentent une grande part de l’économie africaine.

Une expansion régionale et internationale prometteuse

Ces fintechs ne se limitent pas à leurs marchés d’origine. TymeBank se développe en Asie, notamment aux Philippines, en Indonésie et au Vietnam, grâce à un modèle déjà éprouvé. Moniepoint, quant à elle, vise d’autres pays africains comme le Kenya et envisage des acquisitions pour accélérer sa croissance. Ces expansions s’appuient sur un mix numérique et physique qui favorise l’adoption rapide tout en assurant une rentabilité dans des marchés émergents.

Le potentiel du modèle hybride au-delà de la fintech

Le succès des fintechs hybrides inspire d’autres secteurs en Afrique. La télémédecine, l’e-commerce ou encore l’assurance pourraient adopter cette approche pour toucher des marchés mal desservis. En exploitant les points de contact physiques pour bâtir la confiance tout en numérisant les opérations, ces industries peuvent transformer les marchés informels. Ce modèle hybride, alliant innovation technologique et proximité locale, pourrait devenir une référence pour de nombreuses startups africaines, ouvrant la voie à une inclusion économique et sociale renforcée.