Retrait d’argent : le geste essentiel à faire au distributeur pour se protéger des fraudes

De plus en plus de fraudes ciblent les utilisateurs de distributeurs automatiques. Un simple geste au moment du retrait d’argent peut faire la différence et protéger vos données bancaires contre les tentatives de piratage.

Tl;dr Appuyer sur annuler sécurise votre compte après retrait.

Inspectez le DAB et privilégiez les distributeurs surveillés.

Protégez votre code et vérifiez vos relevés bancaires.

La vigilance, première barrière contre la fraude bancaire

À l’heure où les escroqueries se multiplient, la question de la sécurité bancaire s’impose plus que jamais dans le quotidien des Français. Il suffit d’observer l’achalandage encore conséquent autour des distributeurs automatiques de billets (DAB) pour saisir à quel point ces appareils restent une cible privilégiée. Pourtant, malgré les progrès du paiement sans contact, de nombreuses personnes négligent encore certains gestes simples au moment du retrait.

Appuyer sur « annuler » : un réflexe trop souvent oublié

Nombreux sont ceux qui pensent que leur session se ferme automatiquement dès qu’ils récupèrent leur carte. Or, en réalité, plusieurs modèles – notamment parmi les plus anciens ou ceux installés à l’étranger – n’offrent pas cette garantie. Omettre d’appuyer sur le bouton « annuler » laisse alors la porte ouverte à d’éventuels fraudeurs : un simple oubli, et votre compte devient vulnérable. À l’inverse, ce geste rapide coupe l’accès immédiatement après votre opération, limitant ainsi drastiquement les risques.

Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer l’ingéniosité des escrocs. Outre l’accès laissé ouvert par inadvertance, certains équipent discrètement les machines de dispositifs frauduleux – « skimmers », faux claviers ou caméras miniatures – capables de subtiliser vos données en toute discrétion.

DAB : inspection et choix éclairé pour éviter les pièges

Avant chaque utilisation, il convient donc d’adopter quelques précautions essentielles :

Examiner visuellement la machine , repérer tout élément suspect (clavier desserré, fente modifiée),

, repérer tout élément suspect (clavier desserré, fente modifiée), Privilégier les distributeurs situés à l’intérieur d’une banque , plus surveillés et mieux protégés,

, plus surveillés et mieux protégés, Cacher son code PIN lors de la saisie, pour déjouer tout regard indiscret ou caméra furtive.

Des gestes anodins qui réduisent grandement le risque d’arnaque.

En soirée ou dans des lieux isolés, redoublez de prudence : évitez si possible les DAB peu éclairés ou éloignés des passages fréquentés. La sécurité passe aussi par ce choix stratégique du lieu.

Garder un œil sur ses comptes et rester informé

La protection ne s’arrête pas au moment du retrait. Surveiller régulièrement ses relevés bancaires permet de détecter rapidement toute opération douteuse : un réflexe salutaire pour agir sans délai en cas de problème. En cas d’anomalie constatée, il reste fondamental de prévenir immédiatement sa banque afin d’obtenir le blocage de sa carte et une éventuelle indemnisation.

Les escrocs rivalisent d’imagination ; leurs méthodes évoluent constamment. S’informer des dernières fraudes signalées par sa banque ou les médias reste donc une démarche incontournable. En somme, une vigilance accrue couplée à quelques gestes simples demeure la meilleure parade face à la sophistication croissante des arnaques aux DAB.