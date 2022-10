Une nouvelle série animée Sonic arrive sur Netflix le 15 décembre

Netflix officialise la série d'animation Sonic Prime. Sur la plateforme de streaming le 15 décembre prochain.

Netflix le sait, pour attirer les abonnés, il faut jouer sur tous les tableaux. Cela ne passe plus, selon la plateforme, uniquement par les films et séries TV, mais le contenu vidéo reste très important. Productions originales, remakes, contenu inédits dans des licences cultes, tout est bon, tout est intéressant, pour toucher un maximum de public. À la fin de l’année, c’est le hérisson le plus célèbre du monde, Sonic, qui aura droit à une nouvelle série.

Presque deux longues années après que Netflix a tweeté (et supprimé) au sujet d’une série d’animation Sonic the Hedgehog qui allait arriver sur le service de streaming, ladite série a enfin une date de sortie. La première saison de Sonic Prime arrivera sur la plateforme le 15 décembre prochain et celle-ci offrira pas moins de 24 épisodes aux fans.

Outre la date de sortie, Netflix profitait de cette annonce pour révéler les affiches de nombreux personnages. Parmi ceux-ci : Sonic, Amy Rose, Shadow, Knuckles, Rouge, Big the Cat et, bien sûr, Eggman. L’entreprise a aussi offert un nouvel aperçu de la série durant son show hebdomadaire Geeked: Toon-In qui fut diffusé en direct sur sa chaîne Twitch.

La licence Sonic a eu droit à une très jolie renaissance ces dernières années, principalement grâce à deux films plutôt réussis très bien accueillis par la critique comme par le public. Un troisième arrivera en 2024. En juin dernier, Sega lançait un pack remasterisé de quatre jeux cultes Sonic. Et pour patienter jusqu’à la sortie de Sonic Prime, les fans pourront se plonger dans Sonic Frontiers, un jeu de plateforme 3D en monde ouvert qui arrivera le 8 novembre sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Microsoft Windows.