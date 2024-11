Une nouvelle aventure à suivre avec Hailee Steinfeld, un mois après la fin d’Arcane sur Netflix

L'actrice américaine Hailee Steinfeld prépare déjà son retour avec un remplacement parfait pour la série animée Arcane.

Le succès retentissant de la deuxième saison d’Arcane

La deuxième saison de la série à succès Arcane a fait une impression marquante parmi les téléspectateurs. La série, qui avait connu un énorme succès lors de sa première saison en 2021, a repris là où elle s’était arrêtée. Les récits de Vi et Jinx, ainsi que la relation entre Vi et Caitlyn, ont évolué de manière significative, promettant une suite passionnante pour les prochains épisodes.

Un avenir prometteur pour Hailee Steinfeld après Arcane

Après avoir joué le rôle de Vi dans Arcane, une question se pose : quel sera le prochain projet de Hailee Steinfeld ? L’actrice, qui a joué un rôle crucial dans la série en tant que protagoniste, a déjà un nouveau projet en préparation. À partir de décembre, elle sera de retour sous les feux de la rampe, prêtant sa voix à un autre personnage animé.

Un changement de cap avec What If…? de Marvel

Le prochain projet de Hailee Steinfeld n’est autre que What If…? de Marvel. Malgré des tonalités complètement différentes, le passage de l’actrice d’un projet animé à un autre est parfaitement synchronisé. Après avoir doublé Vi dans Arcane, elle va maintenant prêter sa voix à Kate Bishop, un personnage qu’elle a déjà interprété en live-action dans Hawkeye et brièvement dans The Marvels.