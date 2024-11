Une fois de plus, « 123456 » est le mot de passe le plus utilisé dans le monde

Chaque année, les classements des mots de passe les plus courants mettent en lumière un problème récurrent : beaucoup d’utilisateurs ne prennent pas la sécurité de leurs comptes en ligne au sérieux.

Tl;dr Le mot de passe le plus courant est « 123456 », utilisé par plus de 3 millions de personnes.

78% des mots de passe les plus courants peuvent être craqués en moins d’une seconde.

Les mêmes mots de passe sont souvent utilisés pour les comptes personnels et professionnels.

Des mots de passe trop faciles à deviner

L’utilisation de mots de passe comme « 123456« , « password » ou « qwerty » est une constante depuis des années. Ces mots de passe figurent parmi les premiers essayés par les cybercriminels lorsqu’ils tentent d’accéder à des comptes. Leur popularité est alarmante, car ils sont non seulement faciles à deviner, mais ils sont également parmi les premiers ciblés par les attaques automatisées, telles que les attaques par force brute. Cette simplicité traduit souvent un choix par défaut ou par négligence, les utilisateurs cherchant à éviter les complications lors de la création de comptes ou à ne pas oublier leurs identifiants. Cependant, ces choix mettent en danger non seulement leurs données personnelles, mais aussi celles des entreprises ou plateformes qu’ils utilisent.

Des risques sous-estimés

L’utilisation de mots de passe faibles a des conséquences bien réelles. En 2024, les cyberattaques, notamment les piratages de comptes et les vols de données, continuent de s’intensifier. Les mots de passe simples sont la porte d’entrée idéale pour les hackers, qui peuvent ainsi accéder à des informations personnelles (emails, coordonnées bancaires, photos, etc.) ou professionnelles. Les utilisateurs sous-estiment souvent le coût d’un piratage : perte de données sensibles, usurpation d’identité, voire chantage dans certains cas. Par ailleurs, les comptes compromis sont souvent utilisés pour propager des malwares ou escroquer d’autres personnes.

Pourquoi des mots de passe aussi faibles sont-ils toujours utilisés ?

La persistance de mots de passe comme « 123456 » s’explique principalement par un mélange de manque de sensibilisation, de mauvaises habitudes et d’une perception erronée de la sécurité en ligne. Beaucoup d’utilisateurs ignorent les risques associés à des mots de passe faibles ou les sous-estiment. La multiplication des comptes à gérer pousse aussi à adopter des solutions de facilité, comme la réutilisation de mots de passe simples ou identiques sur plusieurs plateformes. Par ailleurs, certaines plateformes ne font pas suffisamment pour imposer des standards plus élevés : des mots de passe courts et sans complexité sont encore parfois acceptés. Ce laisser-aller, combiné à une résistance au changement chez les utilisateurs, entretient ce cycle de vulnérabilité.

Pour renforcer la sécurité de ses comptes, il est crucial d’adopter de bonnes pratiques. Créer des mots de passe longs et complexes, contenant des lettres majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux, est une première étape essentielle. L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe permet de stocker et générer des identifiants uniques pour chaque compte, réduisant ainsi le risque de réutilisation. Activer l’authentification à deux facteurs (2FA) ajoute une couche supplémentaire de protection en demandant une vérification secondaire, comme un code envoyé par SMS. Enfin, il est important de mettre à jour régulièrement ses mots de passe, surtout après un incident de sécurité, pour limiter les risques de compromission. Adopter ces mesures ne demande que quelques efforts, mais peut faire une grande différence pour protéger ses données en ligne.