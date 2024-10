Une dernière mise à jour de sécurité pour le Surface Duo 2 de Microsoft

En somme, l'appareil n'a reçu qu'une seule mise à jour de sa plateforme.

Tl;dr Microsoft arrête les mises à jour de Surface Duo 2.

Le dispositif a reçu une seule mise à jour de plateforme.

Le manque de soutien logiciel a été un talon d’Achille.

Microsoft tire sa révérence au Surface Duo 2

L’ère du Surface Duo 2 de Microsoft touche à sa fin avec ce qui semble être sa dernière mise à jour logicielle. Windows Central a signalé que le géant technologique a déployé une mise à jour de sécurité pour l’appareil avant la date de fin de support prévue pour le 21 octobre.

Un engagement de trois ans écourté

Lorsque le Surface Duo 2 a été dévoilé en octobre 2021, Microsoft s’était engagé à fournir trois ans de mises à jour logicielles pour ce dispositif à double écran. Depuis lors, seulement une mise à jour de plateforme a été délivrée, faisant passer l’appareil d’Android 11 à Android 12L. À titre de comparaison, les utilisateurs du Surface Duo ont été plus chanceux, avec leur appareil passant d’Android 10 à Android 11, puis à Android 12L. Précisons que la version la plus récente du système d’exploitation mobile de Google est Android 15.

Une performance décevante

Selon les standards modernes, la performance du Duo 2 est particulièrement décevante. Certains fabricants Android, dont Google et Samsung, promettent jusqu’à sept générations de mises à jour de plateforme. Il faut aussi noter que le Surface Duo 2 avait été lancé à 1500 dollars. Surtout, c’est regrettable, car le logiciel a toujours été le point faible de la gamme Duo. Comme l’a souligné Cherlynn Low, rédactrice en chef adjointe d’Engadget, dans sa critique de l’appareil en 2021, le Duo offrait un matériel plus convaincant, mais souffrait toujours d’une expérience utilisateur incohérente.

Un changement de cap pour Microsoft

Cette situation n’est pas surprenante si l’on suit l’évolution de Microsoft ces derniers mois. Alors que l’entreprise se tourne de plus en plus vers l’IA, son portefeuille Surface semble être relégué aux oubliettes. En effet, selon un rapport publié par Business Insider l’année dernière, Panos Panay aurait quitté Microsoft en partie parce que l’entreprise avait annulé certains des projets les plus ambitieux de son unité.