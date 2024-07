Une astucieuse théorie de la saison 3 de Sweet Home dévoile la fin de la malédiction des monstres

La saison 3 de Sweet Home pourrait voir la fin de la malédiction des monstres.

Un personnage introduit dans la saison 2, la fille de Yi-kyung, serait la clé.

Elle possède le pouvoir de transformer les gens en monstres et de contrôler leurs esprits.

Elle pourrait également être capable de transformer les monstres en humains.

La clé pour mettre fin à la malédiction des monstres

La série Sweet Home sur Netflix, qui s’apprête à lancer sa troisième et dernière saison, pourrait voir la fin de la redoutable malédiction des monstres. Une théorie astucieuse suggère que la solution pourrait se trouver chez un personnage introduit dans la saison 2 : la fille de Yi-kyung.

Des pouvoirs étonnants

Au cours de la deuxième saison, nous avons fait la connaissance d’un personnage énigmatique, un néohumain comme Hyun-su, mais doté de pouvoirs très différents. Ce personnage, une fillette sans nom, peut transformer les gens en monstres simplement en les touchant. De plus, elle peut contrôler l’esprit de ceux qu’elle infecte et lire dans leurs pensées. Nous avons découvert plus tard qu’il s’agissait de la fille de Yi-kyung.

Une évolution rapide

La fille de Yi-kyung, qui a moins de deux ans, a grandi rapidement grâce à ses pouvoirs de monstre. Elle est le seul cas connu d’une personne née avec la malédiction des monstres et ayant lentement repris une forme humaine. Cette singularité laisse penser qu’elle jouera un rôle important dans la dernière saison de Sweet Home.

La fin de la malédiction ?

Si cette fillette peut transformer les gens en monstres et même contrôler leur esprit, il est raisonnable de penser qu’elle pourrait aussi faire l’inverse : transformer les monstres et les néohumains en humains. Les bandes-annonces de la saison 3 de Sweet Home mettent beaucoup en avant la fille de Yi-kyung, ce qui suggère qu’elle jouera un rôle majeur dans la saison finale.