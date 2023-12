Petite sélection de séries télévisées similaires à Sweet Home

La deuxième saison de Sweet Home étant désormais entièrement diffusée, les spectateurs peuvent facilement trouver de nouvelles séries à regarder qui mettent en scène des monstres et des démons. Quelle sera votre prochaine série coup de cœur ?

La deuxième saison de la série coréenne Sweet Home, une combinaison étrange de camaraderie et d’horreur, a été diffusée en intégralité. Les téléspectateurs en quête de nouvelles séries impliquant des monstres et des démons n’auront pas à chercher loin.

De nombreuses émissions télévisées, similaires à Sweet Home, sont disponibles pour ceux qui cherchent à regarder quelque chose de similaire. Certaines émissions, comme Lucifer, ont choisi de rendre les démons sympathiques et désirables. D’autres, en revanche, les ont utilisés comme antagonistes, à l’instar de Sweet Home.

Qu’il s’agisse de séries d’horreur, d’action-thrillers ou même de romances, ces émissions sont assurées de ravir les téléspectateurs de Sweet Home.

My Demon est une série romance K-drama avec Song Kang, qui interprète Cha Hyun-soo dans Sweet Home. Elle raconte l’histoire d’un mariage de convenance entre une riche héritière et un démon. Les téléspectateurs cherchant les aspects démoniaques de Sweet Home sans l’horreur et la peur seront ravis par My Demon.

The Uncanny Counter traite des esprits maléfiques. Des personnes, appelées “Counters”, sont ramenées de comas avec des pouvoirs spéciaux pour vaincre les esprits maléfiques qui se répandent dans le monde. Les esprits de cette série coréenne ne sont pas aussi effrayants que les monstres de Sweet Home, mais ils n’hésitent pas à tourmenter et tuer des humains innocents.

