Une Apple Watch SE en plastique pourrait arriver l’année prochaine

Une Apple Watch SE en plastique en préparation

Lors de son événement « It’s Glowtime » le 9 septembre dernier, Apple a dévoilé une pléthore de nouveaux produits. Cependant, la tant attendue Apple Watch SE avec une coque en plastique n’en faisait pas partie. Pourtant, selon Mark Gurman de Bloomberg, qui fut le premier à rapporter que la firme à la pomme travaillait sur une version encore plus abordable de la montre, ce projet « continue de progresser ».

Un modèle abordable attendu pour l’année prochaine

D’après les sources de Gurman, ce modèle pourrait voir le jour l’année prochaine. La montre Apple Watch SE a bénéficié de sa dernière mise à jour en 2022 avec le lancement de sa deuxième génération. Selon les rumeurs, la prochaine montre inclurait une coque en plastique et des couleurs plus vives pour séduire les plus jeunes. Cependant, Apple aurait rencontré un problème de fabrication avec le design en plastique.

La nouvelle série 10 se dévoile

L’actualité officielle d’Apple du dernier lundi était centrée sur la Series 10 qui se caractérise par une construction plus fine et un écran plus grand, comme on s’y attendait en amont de l’événement. Dans son essai du nouvel appareil, Billy Steele d’Engadget a qualifié l’écran OLED plus lumineux et à grand angle de la Series 10 de « mise à niveau massive » par rapport aux modèles récents.

Et après ?

Alors qu’Apple continue de développer son offre de montres connectées, la question reste de savoir si l’entreprise parviendra à surmonter les défis de fabrication pour offrir une Apple Watch SE en plastique abordable et colorée. Comme toujours, seul l’avenir nous le dira.