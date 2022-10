Un VPN peut ne pas suffire si IPv6 trahit votre localisation

Un VPN est un outil indispensable pour se protéger sur Internet. Mais celui-ci peut ne pas suffire. IPv6 peut vous trahir. Voici comment le désactiver sur macOS.

Un réseau privé virtuel connu et reconnu est un outil indispensable pour la protection et la sécurité de nombreux utilisateurs sur le web, peu importe votre appareil. S’il existe aujourd’hui énormément de VPN sur le marché, même les meilleurs ont du mal à combler l’une des grandes faiblesses de la protection de votre confidentialité : votre adresse IPv6.

IPv6 est le successeur du traditionnel IPv4. Mais IPv6 peut aussi potentiellement révéler des données personnelles identifiables concernant votre localisation. C’est pour cette raison que les meilleurs VPN offrent tous une protection contre les fuites IPv6. Parfois, cependant, si un autre logiciel ou la configuration de l’appareil sont en conflit avec votre VPN, vous ne pouvez plus profiter pleinement de cette protection IPv6.

Désactiver IPv6 sur Windows se fait en quelques clics, trouver un tutoriel sur internet pour le faire est très simple. C’est un peu plus complexe sur un appareil macOS. Et la méthode dépend de la configuration de votre appareil.

Ci-dessous, les deux méthodes les plus populaires pour désactiver IPv6 sur macOS, ainsi que les étapes à suivre pour réactiver le protocole en cas de besoin.

1. Dans le menu Apple, ouvrez Préférences Système.

2. Cliquez sur l’icône Réseau en forme de globe. Une nouvelle fenêtre apparaît. Sur le côté gauche, vous verrez une liste des réseaux sur lesquels vous vous êtes déjà connecté(e), y compris celui sur lequel vous êtes actuellement, avec un point vert. Cliquez dessus pour le surligner.

3. Cliquez sur le bouton Avancé en bas de la fenêtre. Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec plusieurs onglets. Choisissez TCP/IP.

4. Dans l’onglet TCP/IP, deux listes déroulantes. Cliquez sur celle sous Configurer IPv6 et sélectionnez Désactiver.

5. Dans le coin inférieur droit de la fenêtre, cliquez sur OK. Une fois la fenêtre fermée et de retour sur la fenêtre Réseau, cliquez sur Appliquer en bas à droite de l’écran et fermez la fenêtre.

Si votre version de macOS n’a pas d’option Désactiver dans le menu, vous pouvez la désactiver via le Terminal.

Ces étapes vous permettent de désactiver IPv6, mais aussi de le réactiver en cas de besoin.

1. Ouvrez une fenêtre de Finder et cliquez sur Applications.

2. Faites défiler jusqu’au dossier Utilitaires, cliquez pour l’ouvrir et sélectionnez le Terminal.

3. Une fois le Terminal ouvert avec la fenêtre noire affichée, saisissez la commande ci-dessous pour voir la liste des réseaux actuels :

sudo networksetup -listallnetworkservices

Le Terminal vous demandera peut-être de saisir votre mot de passe. C’est celui que vous saisissez chaque fois que vous réveillez votre machine.

4. Trouvez le réseau sur lequel vous êtes. Nous allons donc dire à l’ordinateur de désactiver IPv6 sur cette connexion particulière.

Si vous êtes connecté(e) via Wi-Fi, tapez la commande ci-dessous :

sudo networksetup -setv6off Wi-Fi

5. Vous n’aurez aucune confirmation que vous avez bien désactivé IPv6, mais le Terminal peut vous demander une fois encore votre mot de passe. Une fois saisi, IPv6 peut être désactivé. Vous pouvez fermer le Terminal et le tour est joué.

Si vous changez d’avis pour une raison quelconque et avez besoin de réactiver IPv6 sur votre macOS, vous pouvez effectuer les mêmes étapes avec un petit changement dans la commande. Ouvrez le Terminal et saisissez la commande ci-dessous :

sudo networksetup -setv6automatic Wi-Fi