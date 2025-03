Un personnage a failli changer radicalement Mission: Impossible

Le destin de la saga Mission Impossible aurait pu être radicalement différent à cause d'un seul personnage.

Tl;dr Les films de Mission: Impossible sont basés sur une ancienne série TV.

Le personnage de Jim Phelps était un élément clé de la série originale et du film de 1996.

Des plans initiaux prévoyaient de faire revenir l’acteur original de Phelps, Peter Graves, dans le film.

Un lien avec le passé pour Mission: Impossible

Il est facile d’oublier que les films à succès Mission: Impossible trouvent leurs racines dans une ancienne série TV diffusée sur CBS de 1966 à 1973. Aujourd’hui, la franchise est synonyme des cascades élaborées de Tom Cruise, et non des références constantes à la pop culture des années 1960. De plus, plusieurs des personnages les plus célèbres de la franchise moderne, tels que Benji et Ilsa Faust, sont des créations récentes, et non des reprises de personnages phares de l’ancienne série TV.

Un personnage clé : Jim Phelps

Pourtant, malgré ces réalités, l’ensemble de la saga Mission: Impossible est ancrée dans cette série TV. C’était un peu plus évident avec le film de 1996 qui a lancé cette franchise cinématographique, car il mettait en avant un personnage clé de l’émission originale. Jim Phelps, le leader initial des agents de la Force Mission Impossible d’Ethan Hunt dans le film de 1996, était un personnage bien établi de la série originale. Il était tellement important qu’il a même réapparu dans la reprise télévisée des années 1980.

Un revirement de situation

Mais dans le film, Phelps, interprété par la légende du grand écran Jon Voight, est dépeint comme un mentor pour Hunt. Sa présence dans ce film semble s’arrêter brusquement lorsqu’il est brutalement tué lors d’une mission qui tourne mal. Cependant, Phelps est finalement révélé comme le principal méchant de Mission: Impossible. Il tire les ficelles de toutes sortes de méfaits, y compris l’élimination des agents de l’IMF.

Un clin d’œil à la série originale qui n’a pas abouti

Si les plans initiaux de casting pour ce film de Brian de Palma avaient abouti, cette œuvre aurait également ramené un membre de la distribution de cette émission. Cela aurait sans doute changé pour toujours la trajectoire, la continuité et la perception publique de la saga Mission: Impossible. Il est intéressant de noter que les producteurs avaient initialement prévu de faire revenir Peter Graves, l’acteur original de Phelps, pour le film. Cependant, Graves a rapidement refusé l’offre, n’étant pas intéressé à l’idée de jouer une version maléfique de Phelps.

Une séparation définitive entre le film et la série

L’engagement de Graves à ne pas salir la version originale de Jim Phelps a assuré que les films Mission: Impossible et les séries TV ont été fermement détachés dès le début. Ce qui a empêché le premier volet d’avoir une dose spéciale de fan-service a également cimenté la capacité de la saga Mission: Impossible à se tenir à part de la production CBS qui l’a engendrée.