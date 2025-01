Comment regarder les films Mission: Impossible dans l’ordre correct ?

Découvrez comment savourer les films de la saga Mission: Impossible dans le bon ordre pour une expérience cinématographique pleinement immersive et captivante.

Tl;dr Les films de Mission : Impossible s’apprécient dans l’ordre de leur date de sortie.

Le prochain opus, The Final Reckoning, sortira en 2025.

Le visionnage de ces films ne nécessite pas de connaître l’ordre chronologique des événements.

Une saga à l’épreuve du temps

La saga d’action Mission: Impossible, portée par Tom Cruise, est d’une simplicité rafraîchissante comparée à des franchises aux chronologies plus complexes comme Fast and Furious ou James Bond. En effet, l’ordre de visionnage des films est le même que leur ordre de sortie, sans préquelles, spin-offs ou sauts dans le temps à prendre en compte.

Préparez-vous pour le marathon

Avec l’arrivée du huitième volet, Mission: Impossible – The Final Reckoning, prévu pour cette année, il est temps de se replonger dans les aventures d’Ethan Hunt. « Ne vous inquiétez pas, ce guide ne s’autodétruira pas dans cinq secondes. » Voici comment visionner les films Mission: Impossible dans l’ordre, préparez-vous pour une semaine de marathon cinématographique.

Le déroulement du marathon

Contrairement à d’autres sagas, la franchise Mission: Impossible n’est pas la plus étendue, ce qui rend la tâche plus aisée. La liste des films est la suivante :

Mission: Impossible (1996)

Mission: Impossible 2 (2000)

Mission: Impossible 3 (2006)

Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)

Mission: Impossible – Rogue Nation (2015)

Mission: Impossible – Fallout (2018)

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (2023)

Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025)

Pour plus de commodité, il est recommandé de visionner les quatre premiers films dans l’ordre, puis de regarder Rogue Nation et Fallout de manière rapprochée avant de se rendre au cinéma pour Dead Reckoning. Les cinquième et sixième films sont en effet étroitement liés.