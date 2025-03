Un nouveau concurrent ultra-mince pourrait défier l’iPhone 17 Air et le Samsung Galaxy S25 Edge

La compétition s'intensifie alors qu'un nouveau concurrent ultra-mince pourrait venir défier l'iPhone 17 Air et le Samsung Galaxy S25 Edge sur le marché du smartphone haut de gamme.

Tl;dr 2025 marque l’année des smartphones ultra-minces.

Honor pourrait rejoindre la course avec un nouveau modèle.

Le marché réagira-t-il favorablement à cette tendance ?

2025 : L’année des smartphones ultra-minces

Il semble que 2025 soit l’année où les téléphones ultra-minces prennent le dessus. En effet, depuis trois mois, cette tendance marque le paysage technologique. La rumeur d’un iPhone 17 Air circule depuis l’année dernière avec une sortie prévue en septembre, et Samsung a profité de son événement Unpacked en janvier pour dévoiler sa propre interprétation du format avec le Galaxy S25 Edge. Le Tecno Spark Slim, un smartphone issu d’une marque moins connue, a également attiré l’attention lors du dernier MWC à Barcelone.

Honor rejoint la course ?

À présent, selon le leaker bien connu, Digital Chat Station, il semble qu’un autre fabricant soit prêt à rejoindre la liste : Honor. Dans un post sur Weibo, le leaker mentionne que la société crée un « produit mince, ultra-mince« . Un dossier nouvellement créé semblerait indiquer que ce projet en est à ses premiers stades de développement.

Un avenir incertain pour les smartphones ultra-minces

Cependant, une question demeure sans réponse. Les consommateurs recherchent-ils réellement l’esthétisme plus que la substance que semblent offrir les téléphones ultra-minces ? La course à la production de smartphones ultra-minces semble avoir surgi de nulle part, et il n’est pas encore clair si la demande des consommateurs correspondra à la soudaine volonté de l’industrie de les construire en masse. La supposition semble être que l’esthétique séduira les consommateurs dans un monde de smartphones uniformes, mais il n’est pas encore évident que les consommateurs apprécieront les sacrifices nécessaires pour effectuer ce changement de design. En effet, l’iPhone 17 Air n’aurait qu’un seul objectif de caméra arrière, et il semble probable que tous les téléphones ultra-minces souffriront en termes d’autonomie de la batterie par rapport à leurs rivaux plus épais.