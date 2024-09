Un myystérieux appareil « HomeAccessory » chez Apple : un écran carré doté d’une puce A18 ?

L'intégration de Apple intelligence ajoute une valeur supplémentaire. Cette fonctionnalité améliore considérablement l'efficacité de l'utilisation. Quels avantages supplémentaires cela pourrait-il apporter à votre expérience quotidienne ?

Tl;dr Apple développe un nouveau dispositif intelligent pour la maison.

Le produit, nommé « Home Accessory », serait alimenté par la puce A18.

Il comporterait un écran carré et une caméra intégrée pour FaceTime.

Le produit pourrait être lancé au printemps 2025, selon une source chez 9to5Mac.

Apple sur le point de révolutionner la maison intelligente ?

Le géant de la technologie, Apple, serait en train de travailler sur un nouveau dispositif pour la maison intelligente. C’est du moins ce que révèlent des sources internes, qui ont partagé l’information avec nos confrères de 9to5Mac.

Un nouveau produit technologique innovant

Le produit, baptisé « Home Accessory », serait alimenté par la puce A18, celle-là même qui anime la gamme iPhone 16. Cependant, il n’est pas précisé si le dispositif utilisera la version de base de la A18 ou la plus puissante A18 Pro, qui équipe les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Cette puce permettrait à l’appareil de bénéficier des fonctionnalités d’Apple Intelligence, bien que les détails de ces dernières restent encore mystérieux.

Un écran au design surprenant

Selon les rumeurs, ce mystérieux dispositif pour la maison intelligente pourrait être équipé d’un écran ressemblant à celui d’un iPad, ce qui en ferait potentiellement l’un des meilleurs écrans intelligents du marché. Toutefois, d’après la source de 9to5Mac, ce « Home Accessory » présenterait à l’heure actuelle un écran de forme carrée. Un écran qui disposerait d’un écran de verrouillage personnalisable avec plusieurs cadrans d’horloge, une fonctionnalité déjà disponible sur les Apple TV grâce à la mise à jour tvOS 18.

Des fonctionnalités interactives

Le produit serait également muni d’une caméra intégrée offrant la possibilité de passer des appels via FaceTime et d’autres applications de chat vidéo. Cette caméra serait utilisée pour le contrôle par gestes et pourrait même « identifier l’utilisateur » se tenant devant elle pour activer des requêtes personnelles. Ces fonctionnalités rappellent celles du HomePod actuel, capable d’identifier différentes voix.

Voilà un dispositif prometteur qui pourrait bien se révéler être la nouvelle génération de HomePod. Mais pour en avoir le cœur net, il faudra attendre le printemps 2025, date à laquelle le produit devrait être lancé, selon la source de 9to5Mac.