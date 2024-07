Un membre du Congrès US affirme que la fin de la saison 4 de « The Boys » utilise des images authentiques du Congrès

La série "The Boys" utiliserait des images du Congrès américain.

The Boys : une série qui s’inspire fortement de la réalité politique

La série à succès The Boys, inspirée de la bande dessinée éponyme, a de plus en plus recours à la parodie d’événements politiques réels pour alimenter son intrigue. Dans cette histoire où les super-héros sont des produits commerciaux, le personnage de Homelander parvient à contrôler les États-Unis via son homme de paille politique, l’ancien président de la Chambre des représentants, Steven Calhoun.

Une scène réelle du Congrès américain

Dans le dernier épisode de la saison 4, une scène montre une réaction du Congrès à des événements sans précédent. Le véritable député Maxwell Alejandro Frost a remarqué que la série avait utilisé des images du Congrès pour cette scène.

Des parodies de plus en plus pointues

The Boys a toujours intégré des parodies d’entreprises réelles et de problèmes gouvernementaux dans ses épisodes. Vought International, par exemple, est une caricature de Disney, Marvel Studios et de l’Univers étendu DC. Des personnages comme Tek Knight, Web-Weaver et Homelander sont des parodies de Batman, Spider-Man et Superman respectivement.

Un choix judicieux pour le tournage

Pour le tournage de la scène au Congrès, la série a choisi d’utiliser des images réelles plutôt que de tourner une scène de trois secondes dans un décor ressemblant au Capitole avec des centaines de figurants. Une décision judicieuse étant donné que la production aurait été coûteuse et compliquée.