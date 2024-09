Un joueur d’Overwatch 2 propose une collaboration avec Teen Titans

Découvrez le concept de collaboration entre Overwatch 2 et Teen Titans partagé par un joueur.

Tl;dr Un fan d’Overwatch 2 propose une collaboration avec Teen Titans.

Des skins de personnages de DC Comics pourraient être intégrés dans le jeu.

Les collaborations entre jeux vidéo et franchises populaires sont de plus en plus fréquentes.

Overwatch 2 et Teen Titans : une collaboration à l’horizon ?

Un fan du jeu vidéo Overwatch 2 a récemment mis en avant une idée innovante : une collaboration avec les Teen Titans, une célèbre équipe de super-héros de DC Comics. Cette proposition suggère des skins pour certains personnages du jeu, comme Genji et Venture.

Des collaborations fructueuses dans le monde du gaming

La tendance des collaborations entre jeux vidéo et franchises populaires n’est pas nouvelle. Ces initiatives permettent de maintenir l’engagement des joueurs, comme c’est le cas avec les jeux Fortnite, Call of Duty et Minecraft. Le premier opus d’Overwatch, malgré son succès, n’a connu qu’une seule collaboration notable avec une autre IP, celle de LEGO. En revanche, Overwatch 2 a rapidement embrassé cette tendance en collaborant avec One-Punch Man, Porsche, My Hero Academia et Transformers.

Des skins de super-héros dans Overwatch 2

L’idée de ce fan est de transférer l’univers de DC Comics dans le jeu en proposant des skins basés sur les personnages de Teen Titans. Il a partagé quelques images de ce concept de collaboration, avec entre autres des designs pour Genji en tant que Slade, Illari en Starfire, Moira en Raven, Sojourn en Cyborg et Venture en Terra. Ces skins permettraient d’intégrer les pouvoirs de ces super-héros dans le jeu.