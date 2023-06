Un homme utilise le pistolet Zapper de la NES pour braquer un magasin. Un exemple qui arrive assez souvent.

En Caroline du Nord, aux États-Unis, la police a interpelé un homme qui venait de braquer un magasin armé d’un pistolet Nintendo, le pistolet qui permettait, dans les années 1980, de jouer à des jeux comme Duck Hunt, Hogan’s Alley ou encore Gumshoe, comme l’ont annoncé les adjoints du Comté de York. Le suspect de 25 ans aurait récupéré 300 $ en cash, affublé d’un masque, d’une perruque, d’un sweatshirt et donc d’un pistolet Zapper de la Nintendo Entertainment System (NES).

Un homme utilise le pistolet Zapper de la NES pour braquer un magasin

La police croit savoir que le suspect a pointé le pistolet factice sur un vendeur pour lui demander l’argent de la caisse. Les autorités l’ont trouvé dans la rue, sur un parking de Dollar General, avec le faux pistolet dans son pantalon. L’accessoire original de 1984 est orange et gris, des couleurs emblématiques, mais les autorités racontent que le suspect l’a peint en noir à la bombe, pour qu’il ressemble davantage à une arme à feu. Le Département du Shérif du Comté de York a publié une image de l’accessoire modifié en question sur son compte Twitter.

L’accessoire original, baptisé Nintendo Zapper, était livré avec la NES. Il utilise un capteur optique interne pour traduire les appuis sur la gâchette en action à l’écran. La principale utilisation de ce pistolet était le jeu Duck Hunt, mais il fonctionnait avec de nombreux autres jeux de la console, et ce, pendant toute sa durée de vie.

Un exemple qui arrive assez souvent

Utiliser une arme factice pour commettre un crime est une affaire très sérieuse et les exemples, malheureusement, ne manquent pas. Une étude de 1990 menée par le Congrès concluait que les armes à feu factices étaient utilisées dans plus de 15 % des vols à main armée. Et dans la plupart des États du pays, utiliser une arme factice pour commettre un crime entraîne des peines similaires à celles d’une véritable arme à feu, dans la mesure où la menace du danger est la même pour les victimes. Après tout, ces jouets et autres répliques peuvent paraître parfaitement identiques aux vraies. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’État de New York a récemment signé une loi interdisant les armes en jouet, à moins qu’elles soient clairement identifiables, comme celles affichant des couleurs très vives.