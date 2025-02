Un film sous-estimé de Ryan Reynolds ajouté discrètement sur Netflix

Un film méconnu mettant en vedette Ryan Reynolds a été secrètement ajouté à la collection Netflix, offrant aux abonnés une nouvelle occasion de découvrir l'immense talent de cet acteur sous-estimé.

Tl;dr Ryan Reynolds est célèbre pour son rôle de Deadpool.

Le film Definitely, Maybe, avec Reynolds, est maintenant sur Netflix.

Reynolds a eu une carrière variée avant et après Deadpool.

La carrière de Ryan Reynolds au-delà de Deadpool

La plupart d’entre nous associent aujourd’hui Ryan Reynolds au personnage de Deadpool, qu’il a incarné pour la première fois en 2016. En réalité, l’acteur a une carrière beaucoup plus diversifiée. En effet, avant d’enfiler la tenue rouge de Deadpool, Reynolds a joué dans de nombreux films marquants, qui sont malheureusement souvent passés inaperçus.

Definitely, Maybe : une performance remarquable de Reynolds

Un de ces films vient d’être ajouté à Netflix, offrant aux cinéphiles l’occasion de découvrir l’un des meilleurs rôles de Reynolds à ce jour. Il s’agit de la comédie romantique Definitely, Maybe, dans laquelle l’acteur incarne un jeune père qui raconte à sa fille comment il a rencontré sa mère. Trois femmes-clés apparaissent dans cette histoire, et l’identité de la mère n’est révélée qu’à la fin.

Dans Definitely, Maybe, Reynolds partage l’affiche avec Rachel Weisz, Elizabeth Banks et Isla Fisher, qui jouent les trois femmes de sa vie. La jeune Abigail Breslin incarne la fille de Reynolds. Le film a été écrit et réalisé par Adam Brooks, le scénariste de Practical Magic.

Netflix : une plateforme qui réserve des surprises

Definitely, Maybe n’était pas annoncé dans la liste des nouveautés Netflix de février. Il a simplement fait son apparition sur la plateforme le week-end dernier, offrant aux fans de Ryan Reynolds et aux amateurs de comédies romantiques une nouvelle œuvre à découvrir.

Ces sorties « surprise » sur Netflix sont devenues plus fréquentes ces dernières semaines. Fin décembre, un grand nombre de films à succès de Warner Bros. ont été ajoutés à Netflix, dont le film nommé aux Oscars Dune Part Two. Ce mois-ci, Saturday Night et The Menu ont également rejoint le catalogue Netflix sans aucune annonce.

Ryan Reynolds : une carrière en constante évolution

Depuis la sortie de Definitely, Maybe en 2008, la carrière de Reynolds a beaucoup évolué. Un an après sa sortie, il a pris le rôle très critiqué de Deadpool dans X-Men Origins: Wolverine. Cependant, depuis Deadpool, Reynolds est devenu l’une des plus grandes stars du monde du divertissement. Deadpool & Wolverine, sorti en salle l’été dernier, est le film classé R le plus rentable de tous les temps.