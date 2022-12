Un festival du film centré sur l’IA arrive à New York en février

Le AI Film Festival arrive à New York en février prochain, un festival réservé aux courts-métrages réalisés grâce à l'intelligence artificielle.

L’une des entreprises derrière le système d’IA texte-vers-image Stable Diffusion organise un festival du film réservé aux courts-métrages conçus avec l’intelligence artificielle. Les organisateurs du AI Film Festival de Runway ML acceptent les films d’une durée comprise entre 1 et 10 minutes qui incluent du contenu généré par IA ou qui est assemblé via des techniques de montage propulsées par l’IA.

Selon Fast Company, Runway explique que les créateurs ne seront pas pénalisés s’ils utilisent des outils d’IA d’autres entreprises. Outre la génération texte-vers-image, les créateurs peuvent utiliser des techniques comme la suppression d’arrière-plan, l’interpolation d’image et le suivi des mouvements pour aider la réalisation de leurs films.

“Je pense que nous allons vers un futur dans lequel de nombreux contenus ainsi que le divertissement et les media que vous verrez en ligne seront générés”, déclarait le cofondateur et PDG de Runway, Cristóbal Valenzuela. Si de nombreux observateurs s’inquiètent que le contenu généré par IA puisse remplacer les artistes humains, les partisans de ces technologies, comme Cristóbal Valenzuela, pensent que de tels outils peuvent faire progresser les réalisateurs et autres techniciens. “Ce qui m’excite vraiment au sujet de l’IA, c’est qu’elle peut vraiment ouvrir les portes en grand aux non techniciens”, s’enthousiasmait-il.

Le AI Film Festival doit avoir lieu en février prochain, en ligne et à New York. Les intéressés ont jusqu’au 15 janvier pour soumettre leur dossier. D’ordinaire, cela ne donnerait pas beaucoup de temps aux créateurs pour réaliser quelque chose et le soumettre, mais avec l’aide de l’intelligence artificielle, le processus est bien plus rapide.

Les juges, dont font partie Cristóbal Valenzuela et Holly Herndon, évalueront les films sur leur originalité, leur cohésion narrative, la qualité de la composition et les techniques d’IA qui ont été utilisées. Les équipes responsables des cinq meilleurs films recevront des récompenses en cash. Le vainqueur du prix principal, lui, repartira avec 10 000 $.