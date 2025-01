Un espoir renaît pour le film Shadow of the Colossus

Après dix ans de silence, le réalisateur argentin Andrés Muschietti rassure les fans de Shadow of the Colossus en confirmant que l'adaptation cinématographique n'est pas abandonnée.

Un projet en développement depuis plus de dix ans

Annoncée par Sony en 2009, l’adaptation cinématographique du jeu culte Shadow of the Colossus a attiré l’attention des fans dès son annonce. Toutefois, la production a été marquée par une longue période de silence. En 2014, le réalisateur Andrés Muschietti, connu pour des films comme It et Mama, a été confirmé à la tête du projet. Malgré ce signe positif, peu d’informations ont circulé depuis, et de nombreux fans ont commencé à douter de l’avenir de cette adaptation. Mais dans une récente interview, Andrés Muschietti a tenu à rassurer les fans, affirmant que le projet n’était pas abandonné.

L’enthousiasme intact du réalisateur

Dans son entretien accordé à Radio TU, Andrés Muschietti a expliqué que le projet était toujours bien vivant. « Le film est en développement depuis 10 ans, et maintenant, la possibilité de le réaliser se présente« , a-t-il déclaré. Il a aussi précisé qu’il adorait toujours l’idée de ce film et qu’un script qu’il jugeait de grande qualité était déjà prêt. Son enthousiasme pour ce projet demeure intact, bien qu’il reconnaisse que des obstacles demeurent avant de pouvoir le concrétiser. Ces déclarations apportent un certain optimisme aux fans qui attendent impatiemment de découvrir l’adaptation de ce jeu vidéo culte.

Les défis financiers d’une grande production

Cependant, Andrés Muschietti a aussi mis en lumière les défis financiers liés à une telle production. « Il y a des facteurs qui n’ont rien à voir avec votre passion ou votre envie de réaliser le film, mais qui concernent la popularité d’une propriété intellectuelle comme celle-ci« , a-t-il expliqué. Le réalisateur a souligné que bien que Shadow of the Colossus soit un jeu culte, cela ne suffisait pas à garantir un budget suffisant pour le film. Il a précisé que l’allocation de fonds à un projet aussi ambitieux dépendait des chiffres, et que les studios de cinéma étaient généralement réticents à investir massivement sans une certitude sur le retour financier.

Le budget reste un point de friction majeur

Selon Andrés Muschietti, il existe différentes versions du film, et la question du financement reste essentielle. « Il y a une version du film à 200 millions de dollars, une autre à 150 millions, et une encore plus modeste à 100 millions« , a précisé le réalisateur argentin. Cette réalité financière impose de prendre en compte des compromis, mais Andrés Muschietti reste déterminé à obtenir le budget nécessaire pour réaliser la vision qu’il a du film. L’enthousiasme du réalisateur est palpable, mais il est conscient que l’aspect financier pourrait prolonger encore la phase de développement.

L’impact de la popularité du jeu et des attentes des fans

Enfin, Andrés Muschietti a évoqué la popularité du jeu vidéo et les attentes des fans comme un autre facteur complexe. Shadow of the Colossus est l’un des jeux les plus respectés et appréciés de l’histoire des jeux vidéo, et cette renommée ajoute une pression supplémentaire à la production du film. Les attentes vis-à-vis d’une adaptation aussi iconique sont élevées, et le réalisateur doit naviguer entre la fidélité au matériau original et la nécessité de répondre aux exigences du marché cinématographique. Ce mélange d’attentes artistiques et commerciales est un défi majeur, mais Muschietti semble prêt à relever celui-ci pour offrir aux fans une œuvre qui respecte l’esprit du jeu tout en étant une grande réussite cinématographique.