Un chef-d’œuvre précoce de Netflix, aujourd’hui méconnu, demeure parmi ses plus grandes réussites

Parmi les premières productions marquantes de Netflix, une série autrefois acclamée par la critique est aujourd’hui largement tombée dans l’oubli. Pourtant, elle demeure l’un des joyaux du catalogue de la plateforme de streaming.

Tl;dr OITNB a révolutionné le streaming dès 2013.

a révolutionné le streaming dès 2013. Série multi-récompensée, portée par un casting remarquable.

Sa disparition du débat public reste un mystère.

Une série fondatrice pour Netflix et le streaming

Dès l’été 2013, alors que le phénomène du binge-watching ne faisait que s’esquisser, une série allait marquer un tournant dans l’histoire du streaming. Inspirée des mémoires de Piper Kerman, Orange Is the New Black a non seulement offert à Netflix son premier immense succès critique, mais aussi ouvert la voie à une nouvelle façon de consommer des séries. Avec toute sa première saison disponible d’un coup, elle incarnait parfaitement cette révolution des usages.

Un succès fulgurant et inédit

Dès ses débuts, la fiction portée par Taylor Schilling, accompagnée d’un impressionnant ensemble (de Uzo Aduba à Laverne Cox, en passant par Kate Mulgrew) a captivé un large public. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : dès sa sortie, la série génère plus de visionnages qu’aucune autre production originale de la plateforme, surpassant même des titres phares comme House of Cards. Il n’aura fallu que peu de temps pour que critiques et spectateurs saluent unanimement ce mélange unique d’humour grinçant et d’émotion brute.

L’impact artistique et social d’OITNB

Bien au-delà du simple divertissement, OITNB s’est imposée comme pionnière sur bien des plans. Première production exclusivement diffusée en ligne à recevoir une nomination aux Primetime Emmy Awards, elle accumule seize nominations et quatre victoires. Surtout, elle ose aborder frontalement – parfois maladroitement certes – des thèmes rarement explorés à cette échelle : inégalités raciales et de genre, réforme carcérale ou encore représentation transgenre. Sa capacité à donner vie à toute une galerie de personnages issus de milieux variés n’a pas manqué de faire date.

Voici quelques éléments qui ont marqué durablement le paysage télévisuel :

Mise en lumière du système carcéral féminin américain.

Diversité du casting et carrières révélées.

Nouveaux standards pour les plateformes en termes de qualité narrative.

L’oubli progressif d’une œuvre pionnière

Pourtant, force est de constater que l’héritage de la série s’estompe aujourd’hui dans la mémoire collective. Plusieurs hypothèses émergent : diffusion simultanée avec la montée en puissance d’autres mastodontes du streaming autour de 2019, lassitude face à certaines intrigues jugées moins percutantes vers la fin, ou tout simplement absorption de ses thématiques par le débat public. Le fait demeure : malgré son apport majeur, rares sont ceux qui évoquent encore « Orange Is the New Black » lorsque l’on parle des monuments télévisuels contemporains.

La question reste donc ouverte : pourquoi oublie-t-on si vite ce qui a tout changé ?