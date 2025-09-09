Un acteur de Teen Titans GO révèle avec stupeur son renvoi par Warner Bros.

Un membre emblématique du casting de Teen Titans GO a révélé avoir été licencié par Warner Bros., suscitant surprise et interrogations parmi les fans de la série animée culte diffusée depuis 2013 sur Cartoon Network.

Tl;dr Greg Cipes affirme avoir été licencié de Teen Titans GO! .

. Warner Bros. évoque des raisons de performance, pas de maladie.

L’avenir du personnage Beast Boy reste incertain.

Un départ contesté pour Greg Cipes

Depuis plus de vingt ans, la voix de Beast Boy était indissociable de celle de Greg Cipes, aussi bien dans la série originale que dans le reboot à succès Teen Titans GO!. Pourtant, une zone d’ombre plane désormais sur cette longue collaboration. La récente déclaration de l’acteur, révélant publiquement sa maladie de Parkinson, a bouleversé les fans. Selon lui, son éviction aurait suivi immédiatement cette annonce : « Warner Brothers literally fired me on Valentine’s Day right after I publicly shared my Parkinson’s diagnosis. »

Divergences sur les raisons du licenciement

Cependant, une tout autre version circule du côté des proches du dossier cités par The Wrap. Plutôt qu’un lien direct avec la maladie, il serait question de critères stricts liés à la qualité vocale exigée pour le rôle. En effet, selon leur source, la performance récente de l’acteur n’aurait pas répondu aux attentes des producteurs pour incarner un personnage aussi emblématique que Beast Boy.

Pour tempérer la rupture, il aurait même été proposé à Cipes un rôle inédit spécialement créé pour lui. D’après les informations obtenues par The Wrap, des discussions seraient en cours autour d’un accord permettant à l’acteur de demeurer associé à la franchise.

L’héritage vocal et les incertitudes pour l’avenir

Difficile d’imaginer un autre que Cipes derrière le jeune métamorphe vert : sa voix accompagne le personnage depuis les années 2000 dans diverses productions animées (Young Justice, Beast Boy: Lone Wolf). Néanmoins, tout porte à croire que la production se prépare à tourner la page. Aucun successeur officiel n’a encore été désigné, mais il est probable qu’un nouveau comédien sera choisi pour continuer dans la lignée vocale instaurée par Cipes – comme ce fut le cas lors d’autres recasts notables chez Warner Bros., tels que « Rick and Morty ».

Une affaire loin d’être close

À l’heure actuelle, aucune déclaration officielle n’est venue clarifier la position de Warner Bros.. Pour les passionnés de Teen Titans GO!, nombre d’interrogations subsistent quant au futur du dessin animé et au sort réservé à son iconique Beast Boy. La situation reste donc particulièrement floue et évolutive – difficile d’affirmer comment cet imbroglio trouvera son dénouement dans les prochains mois.