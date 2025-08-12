Uma Thurman a accepté de jouer dans The Old Guard 2 à une unique condition

Uma Thurman a accepté de rejoindre le casting du film The Old Guard 2, la suite du succès d’action diffusé sur Netflix, à une condition bien précise. Son exigence a marqué les négociations avec la production.

Tl;dr Uma Thurman refuse les scènes sous l’eau.

Son retour à l’action surprend les fans.

« The Old Guard 2 » réunit Thurman et Theron.

Le retour inattendu d’Uma Thurman à l’action

Les amateurs de cinéma n’avaient pas vu Uma Thurman manier l’action depuis bien longtemps. Connue pour son rôle emblématique dans « Kill Bill » sous la direction de Quentin Tarantino, elle avait progressivement privilégié les drames et les comédies, délaissant les cascades et les combats chorégraphiés. Des films aussi éclectiques que « Nymphomaniac » de Lars von Trier ou « The War With Grandpa » avec Robert De Niro témoignaient de ce virage artistique. L’annonce de sa participation à la suite très attendue de « The Old Guard », aux côtés de Charlize Theron, a donc surpris ses admirateurs – et manifestement, l’enthousiasme s’est vite propagé.

Négocier son retour : conditions et limites sur le plateau

Mais alors, qu’est-ce qui a convaincu Thurman de revenir dans un film d’action ? Ce n’est ni le maniement d’une épée ni la perspective de subir des cascades risquées qui ont freiné son ardeur, mais plutôt une demande bien plus terre-à-terre. Lors d’un échange accordé au The New York Times, elle confie, non sans humour : « Je suis vraiment, vraiment pragmatique. S’il n’y a pas assez de budget et qu’il y a plein de trucs sous l’eau, désolée… C’est quoi votre budget ? Il y a des scènes aquatiques ? Non. » Cette aversion pour les scènes subaquatiques a trouvé un écho inattendu chez Theron. Malgré ses talents de nageuse, cette dernière partage cette réserve : tourner sous l’eau ne lui dit rien qui vaille.

Soutien mutuel et complicité à l’écran

La conversation glisse alors sur le terrain des blessures – sujet presque incontournable quand on parle d’action à Hollywood. Si Theron évoque quelques séquelles, Thurman, elle, reste modeste malgré un accident mémorable lors du tournage de « Kill Bill Vol. 2 ». Leurs échanges pétillants durant la promotion du film montrent une réelle connivence entre elles.

Pour résumer ces éléments essentiels :

The Old Guard 2 marque le retour d’Uma Thurman.

marque le retour d’Uma Thurman. Aucune scène sous-marine ne figure au programme.

L’alchimie entre les deux actrices transcende la simple opération marketing.

L’après-« The Old Guard 2 » : incertitude et promesses futures ?

Certes, la réception critique mitigée laisse planer un doute sur l’avenir de la franchise. Pourtant, difficile d’ignorer le plaisir manifeste que prennent ces deux icônes à partager la scène… ou même à affronter des sauces pimentées dans des émissions spéciales comme « Hot Ones: Versus ». Et si le futur leur réservait une toute nouvelle saga ? Tant que personne ne leur demande d’aller nager devant la caméra, tout reste possible.

Pour ceux qui souhaitent juger par eux-mêmes, « The Old Guard 2 » est disponible en streaming sur Netflix.