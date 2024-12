Ulule rachète son concurrent KissKissBankBank

Dans une dynamique de consolidation, Ulule annonce l’acquisition de KissKissBankBank pour offrir des solutions plus robustes aux créateurs et entrepreneurs.

Tl;dr Ulule acquiert KissKissBankBank, filiale de la Banque Postale, pour créer un leader européen du financement participatif.

Les deux plateformes conserveront leurs spécificités tout en unissant leurs services pour mieux accompagner les créateurs.

Ulule prépare une transformation majeure pour 2025, tirant parti de ce rachat pour accélérer son développement.

Une alliance stratégique pour le secteur du financement participatif

L’acquisition de KissKissBankBank par Ulule marque une étape majeure dans la structuration du financement participatif (ou crowdfunding) en Europe. Depuis leur création, Ulule et KissKissBankBank ont accompagné plus de 80.000 projets, collecté plus de 480 millions d’euros et rassemblé une communauté de près de 9 millions de membres. Cette fusion stratégique combine les forces de deux acteurs pionniers partageant des valeurs citoyennes fortes. En réunissant leurs expertises respectives, les deux plateformes renforcent leur capacité à soutenir les créateurs et entrepreneurs à chaque étape de leur parcours, de l’émergence du projet à sa réussite commerciale.

Des services diversifiés et complémentaires pour les porteurs de projets

Au-delà du financement participatif, Ulule et KissKissBankBank ont développé ces dernières années des services complémentaires pour accompagner les porteurs de projets dans leur croissance. Ces services incluent des formations certifiantes, des programmes de partenariat avec des grandes entreprises et la distribution via Ulule Boutique pour les marques responsables. Grâce à cette acquisition, les créateurs pourront bénéficier d’un écosystème encore plus complet, favorisant l’émergence de projets à impact positif. Les deux plateformes continueront à opérer sous leurs marques respectives, tout en bénéficiant d’une infrastructure technologique partagée qui optimisera l’innovation.

Un acteur européen renforcé pour 2025 et au-delà

Avec l’ambition de se développer à l’échelle européenne, cette acquisition propulse Ulule et KissKissBankBank dans une nouvelle ère. Le nouvel ensemble devient ainsi un acteur majeur du financement participatif en Europe, capable de soutenir une large variété de projets : culturels, écologiques, solidaires ou entrepreneuriaux. Ce rapprochement permet aux deux plateformes de mutualiser leurs ressources, d’accélérer leurs investissements et d’innover en permanence pour répondre aux besoins d’une communauté croissante.

Une vision claire pour l’avenir : l’innovation au service des créateurs

Ulule prépare une transformation majeure de sa plateforme pour le début de l’année 2025. Alexandre Boucherot, président d’Ulule, a annoncé la création d’un « camp de base » pour les créateurs, un point d’entrée unique qui centralisera tous les services essentiels pour le développement d’un projet, quel que soit son stade. Cette plateforme réinventée intégrera les innovations majeures issues de la fusion et offrira des solutions personnalisées, avec l’ambition de devenir un acteur incontournable du secteur de l’entrepreneuriat en Europe. Cette alliance vise à fournir aux entrepreneurs les outils nécessaires pour réussir et transformer leurs idées en projets concrets à impact positif.