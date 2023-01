Ultimate Sackboy, le retour de LittleBigPlanet sur les smartphones

Le héros iconique Sackboy de LittleBigPlanet va participer aux Ultimate Games, le tournoi de course d'obstacles le plus prestigieux et le plus fou de tout Craftworld, dans Ultimate Sackboy.

Si Sony Interactive Entertainment a décidé de miser de manière concrète sur le mobile en créant PlayStation Studios Mobile, une filiale menée par les équipes de Savage Game Studios, certaines collaborations et contrats avec des structures externes sont encore d’actualité, comme celle avec le studio britannique et maltais Exient pour Ultimate Sackboy, la suite spirituelle de Run Sackboy! Run! dont le développement avait été confié à Firesprite bien avant son rachat par le géant japonais. Si ce dernier est un endless runner à défilement latéral, l’autre se présente comme un runner en 3D avec une perspective similaire à d’autres runners comme Temple Run et Sonic Dash.

Un trailer pour Ultimate Sackboy

Selon Exient, les joueurs vont “combattre des ennemis familiers, se balancer à travers des obstacles fous, sauter, sautiller et se faufiler jusqu’au sommet des Ultimate Games“. Ils pourront affronter leurs rivaux dans des compétitions en tête-à-tête, notamment dans des duels quotidiens pour gagner de l’or et d’autres prix. Il y aura également “des milliers de combinaisons de vêtements à débloquer et à améliorer” avec un “catalogue croissant d’options vestimentaires ajoutées en permanence“.

Ultimate Sackboy sera disponible sur les smartphones sous iOS et Android à partir du 21 février prochain via l’App Store et le Google Play Store.