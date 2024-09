Ultimate Ears Miniroll : le plus petit haut-parleur qui offre un son gigantesque

L'accessoire à 80$ est conçue pour les aventures et offre un volume sonore élevé. Vous êtes prêt à vivre des aventures palpitantes avec ce choix bruyant mais passionnant ?

Tl;dr Ultimate Ears lance le Miniroll, le plus petit haut-parleur de sa gamme.

Compact et léger, le Miniroll intègre une sangle pour une grande portabilité.

Il offre un son puissant, une autonomie de 12 heures et une conception durable.

Ce haut-parleur est disponible pour 80$ dans plusieurs couleurs.

Ultimate Ears présente le Miniroll, un haut-parleur compact et puissant

Ultimate Ears, marque de référence dans le domaine de l’audio, enrichit sa gamme avec le Miniroll. Ce haut-parleur, plus petit que son prédécesseur le Wonderboom, se distingue par sa compacité et sa légèreté. Pesant moins d’un kilogramme, il trouve aisément sa place dans une poche ou peut s’accrocher à presque tout grâce à sa sangle flexible intégrée.

Une conception astucieuse et durable

Le Miniroll a été pensé pour une utilisation aisée et pratique. Les boutons de volume, de mise sous tension et de lecture/pause sont bien visibles et facilement accessibles. Le dernier sert également à passer à la piste suivante et à activer le mode PartyUp, compatible avec Auracast, pour synchroniser plusieurs haut-parleurs UE. Le port USB-C pour la recharge est situé au bas de l’appareil.

Malgré son exposition, l’appareil est certifié IP67, résistant à la poussière et à l’eau, et peut supporter des chutes de près de 1,2 mètre. La durabilité est également au rendez-vous, le tissu utilisé étant fabriqué à partir de 100% de polyester recyclé post-consommation et le haut-parleur contenant au moins 40% de plastique recyclé post-consommation.

Un son impressionnant pour une taille réduite

Ne vous laissez pas tromper par sa taille : le Miniroll a du punch. Il peut atteindre jusqu’à 85,5 dB de volume, une performance impressionnante pour un appareil de ce gabarit. Ce son puissant est alimenté par un haut-parleur actif de 45,6 mm et un radiateur passif de 37,75 mm x 65 mm.

Ultimate Ears promet jusqu’à 12 heures d’autonomie pour une charge, de quoi assurer une soirée sans interruption.

Le Miniroll : une nouveauté abordable et colorée

Disponible dès maintenant, le Miniroll se décline en noir, bleu, gris et rose. Proposé à 80$ (80 €/70 £), il est le haut-parleur le plus abordable de la gamme UE, en plus d’être le plus petit.