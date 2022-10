Ubisoft : Igor Manceau n’est déjà plus Chief Creative Officer

En poste depuis un an seulement, en remplacement de Serge Hascoët qui a démissionné dans le cadre d'un scandale lié à des abus sexuels, le directeur de la création d'Ubisoft, Igor Manceau, quittera ses fonctions en novembre prochain.

Le départ d’Igor Manceau s’inscrit dans le cadre d’un nouveau changement général dans le fonctionnement de certains départements créatifs d’Ubisoft. L’objectif de la réorganisation en cours est de simplifier la façon dont les projets sont supervisés et dirigés tout au long du développement par le siège social à Paris, et de donner aux studios plus de flexibilité et d’autonomie. Ubisoft dispose d’un système complexe par lequel les jeux sont autorisés et approuvés à différents stades de la production. Au fil des ans, certains développeurs, anciens et actuels, ont reproché à ce système d’entraver la créativité et de rendre le processus trop politique.

Igor Manceau déclare :

Au cours de ces vingt-quatre dernières années, j’ai eu la chance de rencontrer et de travailler avec des équipes talentueuses et inspirantes dans le monde entier. Je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de prendre part à cette fantastique aventure. Je suis confiant dans le potentiel d’Ubisoft à continuer à surprendre et à ravir les joueurs pour les années à venir.

Igor Manceau quitte Ubisoft pour des raisons personnelles

Yves Guillemot, le PDG de l’éditeur français Ubisoft, justifie le départ d’Igor Manceau :

Pour des raisons personnelles, Igor Manceau a exprimé son désir de s’éloigner d’Ubisoft et, suite à cette décision, nous souhaitons vous informer de la manière dont nous abordons cette transformation. D’ici son départ fin novembre prochain, il se consacrera à accompagner l’évolution de la structure en pôles spécifiques organisés par segments clés pour Ubisoft afin qu’elle soit mieux adaptée à la variété de notre portefeuille et aux besoins uniques de chaque projet.

A noter qu’un porte-parole d’Ubisoft a annoncé à Kotaku la création d’un nouveau Global Creative Office chez Ubisoft qui sera structuré autour de pôles, s’éloignant ainsi d’une organisation centralisée, en étroite collaboration avec Marie-Sophie de Waubert, SVP des studios, Martin Schelling, SVP de la production, Sandrine Caloiaro, Chief Portfolio Officer, Guillemette Picard, SVP de la technologie de production et les Managing Directors des studios.