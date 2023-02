Ubisoft a tellement bâclé son dernier patch de The Division 2 que le jeu ne peut plus être mis à jour

Ubisoft casse le processus de mise à jour de The Division 2. Le lancement de la nouvelle saison encore reporté.

Les mises à jour sont le plus souvent une bonne nouvelle, que ce soit pour un logiciel ou pour un jeu vidéo, dans la mesure où celles-ci permettent d’apporter de nouvelles fonctionnalités, du contenu, changer le design de l’interface, corriger des bugs ou même combler des failles de sécurité. Malheureusement, il arrive qu’une mise à jour introduise de nouveaux bugs, plus ou moins gênants. C’est ce qui arrive aujourd’hui aux joueurs de The Division 2, et les conséquences sont importantes.

Ubisoft casse le processus de mise à jour de The Division 2

Les amateurs de jeux multijoueurs sont désormais bien au fait du système de saisons, et de leur report régulier, mais les joueurs de The Division 2 se retrouvent dans une situation particulièrement étrange. Ubisoft a révélé qu’une “erreur” de développement a cassé le système de génération de build du jeu vidéo en ligne en monde ouvert de tir tactique et d’action-RPG, empêchant ainsi le studio de mettre à jour le jeu. Non seulement l’équipe ne peut lancer la nouvelle saison qu’elle avait repoussée la semaine dernière, mais elle ne peut pas non plus étendre la saison actuelle avant de réparer la fonctionnalité de build.

Le lancement de la nouvelle saison encore reporté

Ubisoft explique avoir déjà fait de “gros progrès” dans la résolution de ce bug ces derniers jours, et qu’une solution est désormais très proche. L’entreprise avait tout récemment lancé une “maintenance non prévue”, elle en profitait pour corriger des soucis divers, dont l’impossibilité de faire des achats saisonniers dans le jeu. Les serveurs sont revenus en ligne quelques heures plus tard.

Quoi qu’il en soit, le timing de ce gros bug est particulièrement contraignant. Ubisoft a récemment annulé trois jeux en réponse à des revenus en nette baisse et les salariés du studio parisien se sont mis en grève le mois dernier pour protester contre ce qu’ils qualifient de conditions de travail injustes. La situation est très délicate chez l’éditeur et il faudra probablement atteindre un certain temps avant de retrouver une certaine stabilité.