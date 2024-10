Uber Eats permet de partager vos menus préférés avec vos amis

Les influenceurs dans le domaine de l'alimentation vont également participer à l'action.

Tl;dr Uber Eats introduit des listes de commandes personnalisables et partageables.

Des listes seront également proposées par des influenceurs gastronomiques.

L’entreprise a récemment commencé à proposer des produits frais des marchés fermiers.

Uber Eats : plus qu’un simple service de livraison

Uber Eats révolutionne une fois de plus le monde de la restauration à domicile en introduisant une nouvelle fonctionnalité : des listes de commande personnalisables et partageables. Les utilisateurs peuvent désormais créer leurs propres sélections de plats préférés, issus de leurs restaurants locaux favoris, et les partager avec leurs proches.

Un pas vers la convivialité et le partage

Le partage de ces listes pourrait s’avérer particulièrement utile dans certaines situations. Par exemple, lorsque l’on est malade au lit et que l’on souhaite déléguer la commande de repas à emporter à un ami ou un membre de la famille. Il suffit de les diriger vers la liste. En outre, Uber Eats a mentionné que certaines listes pourraient être mises en avant sur la page d’accueil de l’application, transformant ainsi leur créateur en véritable influenceur gastronomique local le temps d’une journée.

Des listes de commande signées par des influenceurs

En parlant d’influenceurs, l’application présentera également des listes de commande établies par des personnalités reconnues dans le domaine de la gastronomie. Parmi les premiers participants annoncés, on retrouve Sam Roby de Chicago Food Authority, Ella Kahan et Emma Matarasso de Chew York City. Reste à voir comment cela fonctionnera dans les marchés de plus petite taille.

Uber Eats, une plateforme en pleine évolution

Il est à noter que la firme a récemment commencé à proposer des produits frais provenant de marchés fermiers dans certaines villes. Elle a également expérimenté la livraison par véhicules sans conducteur. Ces nouveautés démontrent une fois de plus la volonté d’Uber Eats de continuer à innover et à élargir son offre pour répondre au mieux aux attentes de ses utilisateurs.