Turtle Rock Studios en a terminé avec Back 4 Blood

Le suivi du FPS coopératif avec des zombies de Turtle Rock Studios va prendre fin.

Le studio indépendant américain à l’origine de Back 4 Blood, mais également Left 4 Dead et Evolve, a pris la décision de mobiliser l’ensemble de ses équipes sur la création d’une nouvelle licence :

L’année 2022 a été extraordinaire pour nous. Tout d’abord, nous tenions à vous remercier tous d’avoir fait de Back 4 Blood ce qu’il est aujourd’hui. Avec trois extensions (Tunnels of Terror, Children of the Worm et River of Blood), nous avons vécu ensemble une fantastique aventure au-delà des murs de Fort Hope. Mais cette phase de notre guerre contre les Ridden touche maintenant à sa fin. Turtle Rock Studios est plutôt petit pour un studio de jeux AAA. Nous ne sommes pas assez nombreux pour continuer à travailler sur le contenu de Back 4 Blood pendant que nous préparons un autre jeu – oui, un autre jeu ! Il est donc temps pour nous de baisser la tête, de retourner au laboratoire et de nous mettre au travail sur notre prochain projet.