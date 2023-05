TTK Games est créé par des pointures du FPS

Plusieurs anciens cadres de DICE (Battlefield, Medal of Honor, Star Wars Battlefront) préparent un shooter AAA multijoueur pour consoles et PC avec le studio indépendant suédois TTK Games.

Grâce à l’expertise de grands noms de l’industrie vidéoludique, aux idées de la nouvelle génération de développeurs et à l’engagement profond des joueurs, TTK Games vise à devenir le leader respecté du divertissement connecté. Ce nouveau studio a été fondé par Lars Gustavsson, Daniel Berlin (directeur principal de la conception), Vidar Nygren ( responsable en chef de la technologie et directeur technique) et Peter Hoyles (directeur artistique) sur la base d’un dévouement sans faille à l’innovation et à la qualité, tout en s’appuyant sur une culture d’entreprise où les grandes idées peuvent venir de partout.

We are TTK Games — a brand new studio formed by industry veterans building the next generation of online shooters. https://t.co/s6F5GyvrLu pic.twitter.com/RjDMgI2lI1 — TTK Games (@WeAreTTKGames) May 23, 2023

Lars Gustavsson, directeur créatif et PDG de TTK Games, a déclaré :

Pour les joueurs, l’expression “Time to Kill” définit les sensations et la vitesse que procurent les jeux de tir. Nous en avons fait le nom de notre studio et une partie de sa culture. Pour nous, l’expression “TTK” n’est pas seulement liée à l’art de trouver la vitesse parfaite ou l’instantanéité d’un jeu, mais aussi à la façon dont les êtres humains tuent le temps en jouant depuis des milliers d’années. Tout au long de ma carrière, j’ai créé des jeux qui encouragent le travail d’équipe, la compétition amicale et l’utilisation de l’esprit et des réflexes pour atteindre un objectif et surpasser l’adversaire. Nous sommes passionnés par les jeux vidéo, car nous pensons qu’il n’y a pas de meilleur moyen de tuer le temps.

Le recrutement commence pour TTK Games

Les cofondateurs n’ont pas révélé grand-chose sur le premier projet de TTK, si ce n’est qu’ils repartent à zéro avec une nouvelle propriété intellectuelle. À court terme, ils se concentrent sur le recrutement de nouveaux talents pour le studio :

Nous voulons tous concevoir quelque chose à partir de zéro, sans histoire à laquelle nous devons nous rattacher. C’est une grande motivation pour nous, de créer un petit studio où nous pourrons travailler en étroite collaboration avec les artisans.