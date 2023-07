TSMC reporte la production dans son usine d'Arizona à 2025. Un délai qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour Apple.

TSMC ne produira finalement pas de puces depuis l’Arizona selon le planning initial. La société taïwanaise a en effet reporté le démarrage de sa production de puces en 4 nm dans son usine de Phoenix de 2024 à 2025. Les ouvriers qualifiés ne seraient pas suffisamment nombreux pour pouvoir tenir les délais, selon le Président Mark Liu. L’entreprise envisage de faire appel à des techniciens de son pays pour aider à finaliser le projet.

Le complexe d’Arizona est l’un des plus grands exemples du CHIPS and Science Act que le Président Biden a mis en application l’année dernière. Cette mesure vise à augmenter la production de semi-conducteurs aux États-Unis et comporte notamment un budget de 52,7 milliards de dollars de subventions et autres exonérations d’impôts pour les entreprises qui construisent des usines dans le pays. TSMC vise 15 milliards de dollars d’exemption d’impôts pour ses deux usines d’Arizona, tout en investissant, normalement, environ 40 milliards de dollars dans ces projets.

Le gouvernement fédéral ne semble pas inquiet de cette pénurie d’ouvriers. Dans un communiqué, la représentante de la Maison Blanche, Olivia Dalton, explique que les clauses du CHIPS and Science Act permettront d’obtenir “la main-d’œuvre nécessaire”.

Un délai qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour Apple

Toujours est-il que ce délai pose un problème aux sociétés qui dépendent de la production de TSMC, et notamment Apple. Les futurs iPhone et Mac utiliseront des puces 4 et 3 nm fabriqués dans les usines de Phoenix. Si ce délai est avéré, Apple devra soit repousser les lancements de ces produits, soit faire appel à d’autres fournisseurs. Intel injecte 20 milliards de dollars dans deux usines dans l’Arizona pour démarrer sa production en 2024, mais ces composants ne seront pas nécessairement disponibles pour Apple.

Ce délai reflète en tous les cas l’un des principaux défis pour attirer les fabricants de la tech aux États-Unis. Bien que l’argent ne manque pas outre-Atlantique, les ouvriers qualifiés pour ce genre de mission sont bien moins nombreux qu’à Taïwan ou dans d’autres régions spécialisées. Foxconn n’aurait aucun souci à trouver de tels ouvriers en Chine, par exemple, mais ils se font bien plus rares aux États-Unis. Des usines comme celle du Mac Pro à Austin se concentrent sur des produits de niche qui n’ont pas besoin d’autant d’employés.

Ceci étant dit, il y a une grosse pression pour que les usines de TSMC tournent. Cela devrait non seulement booster l’économie américaine, évidemment, mais aussi permettre au pays de moins dépendre de la Chine sur cet aspect. Ceci pourrait aussi aider à résoudre le problème des conditions de travail et réduire les soucis si les relations entre les États-Unis et la Chine devaient se détériorer. De nombreux composants et matériaux bruts proviennent encore de Chine, évidemment, mais la liste se réduit.