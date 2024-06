Trump se voit comme le “président de la crypto” : Convaincra-t-il les électeurs après sa condamnation?

L'ancien président Donald Trump, probable candidat républicain, tente de nouveau de rallier la communauté des crypto-monnaies pour soutenir sa campagne contre l'actuel président Joe Biden en prévision des élections de 2024. La crypto-communauté se rangera-t-elle à ses côtés ?

Tl;dr Trump se présente comme “le président crypto” pour les élections du 5 novembre.

Il promet de résister à toute réglementation de l’industrie de la crypto-monnaie.

L’administration Biden n’est pas totalement anti-crypto et cherche à promouvoir un développement responsable.

La communauté crypto se mobilise pour influencer les politiques américaines face à l’augmentation du contrôle réglementaire.

Trump et la promesse de la présidence crypto

Fort du soutien financier important qu’il a reçu lors d’une collecte de fonds à Pacific Heights, “le président de la crypto”, comme se nomme désormais Donald Trump, promet d’empêcher toutes régulations sur l’industrie de la crypto-monnaie s’il gagne les élections du 5 novembre. Cet appui de poids vient principalement du milieu technologique, comme le démontrent la présence de dirigeants de l’échange de crypto-monnaies Coinbase et des leaders du domaine de la crypto-monnaie tels que les jumeaux Winklevoss.

La position nuancée de l’administration Biden

L’accusation que porte Trump contre Biden, celui d’être anti-crypto, est loin d’être entièrement fondée. En effet, en 2022, l’administration Biden a signé un décret visant à promouvoir un développement responsable des actifs numériques, invitant ainsi des agences de régulation comme la SEC (Securities and Exchange Commission) et la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) à fournir des directrices et établir des règles pour aborder les risques au sein de l’écosystème de la crypto-monnaie.

Le cadre réglementaire de Biden pour les crypto-monnaies fait l’objet d’une collaboration avec le Congrès, signe de la volonté de l’administration de concilier supervision des crypto-monnaies et potentiel bénéfique de celles-ci.

L’influence croissante de la communauté crypto

Le secteur de la crypto-monnaie n’en reste pas moins actif face à l’augmentation du contrôle réglementaire. Les faillites des principaux conglomérats de crypto-monnaies en 2022, révélant des cas de fraude et de mauvaise conduite et causant des pertes financières conséquentes pour de nombreux investisseurs, ont propulsé cette communauté à la recherche d’une influence politique accrue.

Les défis environnementaux de la crypto-monnaie

L’administration Biden se préoccupe également de l’impact environnemental de l’exploitation des crypto-monnaies. Reconnaissant les effets néfastes de la haute consommation d’énergie des mineurs de crypto sur l’environnement et les communautés locales, elle insiste sur l’importance de travailler avec l’industrie sur des questions de durabilité, cruciales pour la viabilité à long terme de la crypto-monnaie.