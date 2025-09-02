Trois séries comiques d’une seule saison à dévorer en une journée

Idéales pour une séance de binge-watching express, ces trois séries comiques n'ont connu qu'une seule saison. Leur format court permet de les découvrir en une journée, offrant ainsi des heures de rires sans engagement sur la durée.

Tl;dr Comédies cultes, annulées après une seule saison.

Succès critiques malgré leur courte existence.

Fanbases engagées, relance via streaming parfois.

Des comédies marquantes à la durée éphémère

Peu de genres télévisuels provoquent autant d’attachement que celui de la comédie. Pourtant, certaines séries brillantes n’ont eu droit qu’à une unique saison avant de tirer leur révérence. Parmi les plus célèbres, on pense évidemment aux monuments tels que Friends, The Office ou encore Parks and Recreation, mais l’histoire de la télévision recèle également quelques pépites injustement écourtées.

L’exemple culte de Police Squad!

Impossible d’ignorer le cas singulier de Police Squad!. Lancée en 1982 avec le légendaire Leslie Nielsen dans la peau du lieutenant Frank Drebin, cette série parodique multipliait gags visuels et calembours à un rythme effréné, pastichant habilement les codes des séries policières façon Dragnet. Malgré son humour délirant et sa qualité d’écriture, le couperet tombe après seulement quatre épisodes diffusés : selon la chaîne ABC, les spectateurs devaient être « trop attentifs » pour suivre toutes les blagues. Une décision qui, rétrospectivement, paraît difficile à justifier, surtout au vu du succès phénoménal rencontré ensuite par la trilogie cinématographique The Naked Gun, directement inspirée de la série.

L’engagement des fans face à l’annulation

Un schéma similaire s’est reproduit en 2014 avec Selfie. Dans cette relecture moderne du mythe de Pygmalion portée par Karen Gillan et John Cho, l’héroïne Eliza Dooley cherche la célébrité sur les réseaux sociaux avant d’apprendre à nouer des liens authentiques. Malgré des audiences modestes lors de sa diffusion initiale sur ABC, la mobilisation inédite des fans — pétitions dépassant les 65 000 signatures, campagnes #SaveSelfie et créations dérivées — a permis à la série d’être intégralement diffusée sur Hulu, où elle est devenue un petit phénomène.

Voici quelques raisons pour lesquelles ces séries ont su marquer :

Originalité scénaristique

Casting remarquable

Soutien indéfectible du public en ligne

L’exception Maniac : chef-d’œuvre voulu comme limité

Certaines œuvres comme Maniac, sortie sur Netflix en 2018, étaient conçues dès l’origine comme des mini-séries. Emmenée par le duo improbable Jonah Hill/Emma Stone, cette comédie noire psychologique invite le spectateur dans un essai pharmaceutique hallucinatoire orchestré par le fantasque Dr. Mantleray (Justin Theroux). Son créateur Patrick Somerville voulait éviter tout effet de dilution ; résultat : une seule saison dense et inventive qui demeure un modèle du genre.

Si ces séries n’ont connu qu’une saison chacune, elles continuent d’inspirer admiration et nostalgie — preuve que parfois, la brièveté sublime l’impact.